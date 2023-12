HENSOLDT-Aktie: HENSOLDT erwirbt ESG Elektroniksystem- und Logistik

Zukauf

HENSOLDT verstärkt sich durch einen Zukauf.

Wie der im MDAX und TecDAX notierte Rüstungskonzern mitteilte, kauft er die ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH, einen herstellerunabhängiger Systemintegrator sowie Technologie- und Innovationspartner für Verteidigung und öffentliche Sicherheit, zu einem Unternehmenswert von 675 Millionen Euro zuzüglich eines Earn-Out von bis zu 55 Millionen Euro.

Durch den Erwerb von ESG, die in diesem Jahr geschätzt 330 Millionen Euro umsetzen werden, verspricht sich HENSOLDT jährliche Kostensynergien von 19 Millionen Euro.

Finanzieren will HENSOLDT die Übernahmen durch eine mögliche Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital von bis zu 10 Prozent des derzeitigen Grundkapitals sowie durch neue Schulden in Höhe von insgesamt 450 Millionen Euro. Die Bundesrepublik Deutschland, die über die KfW 25,1 Prozent am Grundkapital von HENSOLDT hält, will sich den weiteren Angaben zufolge in quotenwahrender Höhe an einer möglichen Kapitalerhöhung beteiligen.

Die Übernahme soll bis zum Ende des ersten Halbjahres 2024 abgeschlossen sein.

