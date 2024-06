10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX dürfte erholt starten

Der DAX dürfte nach den deutlichen Abschlägen vom Vortag mit Erholungstendenzen in den Mittwochshandel starten. Vorbörsliche Indikationen sehen ein Plus von rund einem halben Prozent.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Mittwoch mit unterschiedlichen Tendenzen. In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 deutliche 1,14 Prozent auf 38.396,01 Punkte. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite daneben zwischenzeitlich 0,46 Prozent auf 3.077,08 Zähler. Gegen den Trend fester präsentiert sich der Markt in Hongkong, hier gewinnt der Hang Seng zeitweise 0,44 Prozent und notiert bei 18.524,90 Punkten.

3. BMW startet zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms

Der Premiumhersteller BMW beginnt am Mittwoch mit der dritten Tranche seines Aktienrückkaufprogramms mit einem Gesamtvolumen von bis zu 2 Milliarden Euro. Zur Nachricht

4. TUI und RATIONAL im Juni im MDAX erwartet - Douglas im SDAX

In diesem Monat kommt es wohl zum Stühlerücken in MDAX und SDAX. Zur Nachricht

5. Glyphosat-Prozess: Bayer muss fast zwei Milliarden Dollar weniger Strafe zahlen

Ein Gericht im US-Bundesstaat Pennsylvania hat die Zahlung, zu der die Bayer-Tochter Monsanto in einem Glyphosat-Prozess verdonnert worden war, deutlich zusammengestrichen. Zur Nachricht

6. Doch kein Börsengang: Investor will Sunrise Medical lieber verkaufen

Der Rollstuhlhersteller Sunrise Medical soll laut einem Medienbericht jetzt doch nicht an die Börse gebracht werden. Zur Nachricht

7. Nach Tesla-Anschlag noch kein Ende der Ermittlungen absehbar

Drei Monate nach dem Anschlag auf die Stromversorgung von US-Elektroautobauer Tesla ist noch kein Ende der Ermittlungen absehbar. Zur Nachricht

8. Intel-Aktie gewinnt: Finanzinvestor Apollo kauft Anteil an irischer Chipfabrik von Intel

Intel holt bei seiner neuen Chipfabrik in Irland einen Finanzinvestor an Bord und bekommt dafür eine Milliarden-Geldspritze. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben am Mittwoch die Talfahrt der vergangenen Handelstage vorerst nicht fortgesetzt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 77,50 US-Dollar. Das waren zwei Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juli sank ebenfalls geringfügig um vier Cent auf 73,21 Dollar.

10. Euro zum Dollar nur wenig bewegt

Der Euro hat sich am Mittwoch kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0881 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs für den Euro zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0865 Dollar festgesetzt.