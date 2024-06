DAX vor erholtem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich -- BMW startet zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms -- Glyphosat-Prozess: Bayer-Strafe deutlich reduziert -- Intel im Fokus

Anleger werden sich voraussichtlich weiter in Zurückhaltung üben und vor dem anstehenden EZB-Entscheid am Donnerstag keine großen Sprünge wagen. Daran dürften auch die leicht positiven US-Vorgaben kaum etwas ändern.

Die Unsicherheit vor dem immer näher rückenden Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag belastete den deutschen Aktienmarkt am Dienstag. Dennoch dürften Anleger zur Wochenmitte wieder etwas Mut fassen, vorbörsliche Indikationen lassen auf einen festen Start hoffen.

Der DAX hatte am Vortag 1,09 Prozent tiefer bei 18.405,64 Punkten geschlossen. Auch der TecDAX schloss auf rotem Terrain, nachdem er knapp im Plus gestartet war. Die Verluste beliefen sich bei einem Schlussstand von 3.360,48 Einheiten letztlich auf 0,21 Prozent.

In den Fokus der Anleger rückt diese Woche die EZB-Sitzung am Donnerstag. Die Mehrzahl der Marktbeobachter rechnet dabei zwar mit einer Leitzinssenkung , dennoch nimmt die Unsicherheit vor diesem wichtigen Termin zu.

Der EURO STOXX 50 bewegte sich klar in der Verlustzone. Zuvor war er marginal tiefer gestartet. Bei einem Schlussstand von 4.953,37 Zählern und damit genau 1,00 Prozent leichter ging der EURO STOXX 50 letztlich in den Feierabend.

Die Börsen in Europa gaben am zweiten Handelstag der Woche merklich nach.

Die US-Anleger hielten sich am Dienstag zurück. Ein Grund dafür dürften Konjunktursorgen sein. Nach einem schwachen ISM-Index am Montag bewegten sich die Rentenrenditen nach unten und damit in die gewünschte Richtung. Der Aktienmarkt konnte von den sinkenden Marktzinsen aber anders als sonst nicht profitieren. Unter Beobachtern kommen deshalb erste Zweifel auf, ob die weiche Landung der US-Konjunktur angesichts des hohen Zinsniveaus , an dem sich wegen der hartnäckig hohen Inflation wohl kurzfristig nichts ändern dürfte, tatsächlich gelingt. Es sind zunehmende Anzahl an Stimmen zu vernehmen, wonach sich die konjunkturellen Warnsignale häuften. Oft wird in diesem Rahmen auf die sinkenden Ölpreise verwiesen. Darüber hinaus haben die Börsianer schon eine gehörige Menge an Vorschusslorbeeren verteilt, befinden sich die US-Indizes doch trotz des Rücksetzers noch allesamt in der Nähe ihrer Rekordhochs.

An den US-Börsen ging es am Dienstag eher ruhig zu.

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Mittwoch mehrheitlich schwächer.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 deutliche 1,14 Prozent auf 38.396,01 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite daneben zwischenzeitlich 0,46 Prozent auf 3.077,08 Zähler. Gegen den Trend fester präsentiert sich der Markt in Hongkong, hier gewinnt der Hang Seng zeitweise 0,44 Prozent und notiert bei 18.524,90 Punkten.

Die US-Vorgaben sind verhalten positiv, hier konnten die Märkte mit leichten Gewinnen aus dem Handel gehen. Insbesondere dem Aktienmarkt in Tokio hilft dies aber nicht, hier belasten Daten zur Lohnentwicklung die Anlegergestimmung: Die Arbeitseinkommen sind im April stärker gestiegen als erwartet, was am Markt Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik der Bank of Japan schürt. Hinzu kommen Daten der japanischen Arbeitsmarktumfrage für April, die bestätigen, dass der allmähliche Anstieg des Lohnwachstums anhält, so Volkswirte der ING. Die April-Zahlen dürften die jüngsten Frühjahrslohnverhandlungen nicht vollständig widerspiegeln, die im Sommer einsetzen und sich im Mai und Juni deutlicher bemerkbar machen dürften. "Wir gehen davon aus, dass das Reallohnwachstum bis dahin positiv sein wird, was der BoJ mehr Vertrauen für eine weitere Zinserhöhung gibt", so die Analysten.

In China stehen ebenfalls Konjunkturdaten im Fokus: Der von Caixin und S%P Global veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor ist für Mai deutlich auf 54,0 von 52,5 im April gestiegen. Dies ist bereits der 17. Anstieg in Folge. Der Index erreichte damit den höchsten Stand seit Juli 2023. Auch die Exportaufträge verzeichneten den vierten Monat in Folge ein schnelleres Wachstum.

