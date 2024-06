Devisen im Blick

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch etwas gesunken.

Im Mittagshandel wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0869 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0865 Dollar festgesetzt.

Die Kursbewegungen hielten sich in engen Grenzen. Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten dem Euro keine größeren Impulse geben. Im Mai ist die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone zwar auf den höchsten Stand seit einem Jahr gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global basierte allerdings auf einer zweiten Schätzung. Die Erstschätzung wurde kaum verändert.

Auch ein Rückgang der Erzeugerpreise in der Eurozone konnte dem Euro keine neue Richtung geben. Am Devisenmarkt warten die Anleger auf die Zinsentscheidung der EZB, die am Donnerstag auf dem Programm steht. Dann dürfte die Notenbank erstmals seit Herbst 2019 die Zinsen senken. Das erwarten nahezu alle der rund 60 von Bloomberg befragten EZB-Experten.

Im Tagesverlauf könnten allerdings US-Konjunkturdaten für etwas mehr Bewegung am Devisenmarkt sorgen. Am Nachmittag stehen unter anderem Daten zur Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt auf dem Programm. Erwartet wird der ADP-Bericht, der Aufschluss über die Entwicklung der Beschäftigung in der amerikanischen Privatwirtschaft gibt.

FRANKFURT (dpa-AFX)