10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX fester erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am MIttwoch etwas zulegen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,2 Prozent höher bei 19.455 Zählern.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die wichtigsten Börsen in Asien entwickeln sich am Mittwoch in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio verbucht der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell (07:36 Uhr) einen Verlust von 0,85 Prozent bei 38.086,79 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite hingegen um 0,87 Prozent auf 3.314,38 Zähler.

Daneben zieht in Hongkong der Hang Seng um 1,65 Prozent auf 20.837,69 Punkte an.

3. Deutsche Bank meldet Quartalsgewinn über Erwartungen

Die Deutsche Bank hat im dritten Quartal sowohl dank der Auflösung einer Rückstellung aus dem Postbank-Vergleich als auch wegen eines verbesserten operativen Geschäfts vor Steuern mehr verdient als erwartet. Zur Nachricht

4. DWS-Aktie: Überraschend viel Geld von Anlegern eingesammelt

Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS hat im Sommer wieder Milliardensummen von Anlegern eingesammelt. Zur Nachricht

5. Rheinmetall baut neue Artilleriefabrik in Großritannien

Der Rüstungskonzern Rheinmetall baut eine neue Artillerie-Fabrik in Großbritannien im Rahmen einer engeren Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und Deutschland im Verteidigungsbereich. Zur Nachricht

6. Tesla legt Quartalsbilanz vor

Tesla veröffentlicht heute seine Quartalszahlen. Was Analysten erwarten. Zur Nachricht

7. Deutsche Börse setzt Wachstumskurs fort - Prognose erneut erhöht

Die Deutsche Börse ist auch im dritten Quartal ordentlich gewachsen. Zur Nachricht

8. L'Oréal bleibt hinter den Umsatzerwartungen zurück

L'Oréal hat im dritten Quartal 2024 die Umsatzerwartungen von Analysten verfehlt. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise legen am Mittwoch zu.

10. Euro im Plus

Der Euro zieht zur Wochenmitte an.