DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Deutsche Bank verdient mehr -- Deutsche Börse hat Prognose erneut erhöht -- L'Oréal bleibt hinter den Umsatzerwartungen zurück -- DWS im Fokus

Die Berichtssaison nimmt am Mittwoch weiter Fahrt auf. Quartalszahlen meldeten etwa die Deutsche Bank und ihrer Fondstochter DWS , sowie die Deutsche Börse .

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,2 Prozent höher bei 19.455 Zählern. Auch der TecDAX zieht vorbörslich leicht an.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch etwas zulegen.

Die europäischen Aktienmärkte kommen am Mittwoch wohl zunächst kaum vom Fleck.

Die US-Börsen beendeten den Dienstagshandel uneinheitlich.

Der Dow Jones beendete den Handel mit einem winzigen Minus von 0,02 Prozent bei 42.924,89 Punkten. Zur Eröffnung hatte er leicht nachgeben, konnte seine Verluste im Handelsverlauf dann jedoch zum größten Teil abbauen, zeitweise waren gar kleine Gewinne zu sehen.

Beim Techwerteindex NASDAQ Composite stand zum Handelsende ein Gewinn von 0,18 Prozent auf 18.573,13 Zähler an der Kurstafel. Zum Start war es hier noch klar nach unten gegangen, jedoch übernahmen im Handelsverlauf dann die Käufer das Ruder.

Der abnehmende Zinsoptimismus sowie eine Flut an Unternehmenszahlen beeinflussten am Dienstag die Anlegerstimmung. Mitglieder der US-Notenbank Fed hätten angedeutet, ein langsameres Zinssenkungstempo zu bevorzugen, wie es in Marktkreisen hieß. Auch die US-Präsidentschaftswahlen, die Anfang November anstehen, warfen bereits ihre Schatten voraus.

