Breiter verfügbar

Die Trump Media & Technology Group, der Mutterkonzern hinter dem sozialen Netzwerk Truth Social, hat den Streaming-Dienst Truth+ in dieser Woche für weitere Plattformen verfügbar gemacht. Der Trump Media-Aktie verleiht dies Rückenwind, so dass sie sich weiter im Rallymodus befindet.

• Trump Media macht Truth+-App für weitere Plattformen verfügbar

• Inhalte sollen ausgebaut werden

• TMTG will angebliche Zensur durch Big Tech aushebeln

Nach dem Start der Streaming-App Truth+ für Android vor rund zwei Wochen und dem kurz darauf erfolgten Launch des Dienstes auch auf der Truth Social-Website, hat der Betreiber des sozialen Netzwerks, die Trump Media & Technology Group (TMTG), die Verfügbarkeit der Truth+-App in dieser Woche auch auf weitere Plattformen ausgeweitet.

Streaming-App Truth+ nun auch für iOS , Apple TV und Android TV

Seit dem 21. Oktober ist die Streaming-App nun auch für Apple TV sowie die iOS-Geräte iPhone und iPad verfügbar, einen Tag später erfolgte der Launch für Android TV. "Android TV hat sich Apple TV als Plattform für Truth+ angeschlossen. Connected TV-Apps sind eine großartige Möglichkeit, auf unseren wachsenden Katalog an Streaming-Inhalten zuzugreifen", wird Trump Media-CEO Devin Nunes in einer Pressemitteilung zitiert. Er kündigte zudem an, dass Nutzer "in Zukunft mit viel mehr neuen Inhalten und mehr Streaming-bezogenen Apps rechnen [können], die alle über das Content Delivery Network von TMTG bereitgestellt werden".

Und auch der Roll-out von Truth+ ist noch nicht abgeschlossen, denn TMTG plant laut Pressemitteilung in naher Zukunft noch native Truth+-Apps für weitere Connected-TV-Plattformen, darunter Samsung-, LG-, Amazon Fire- und Roku-Geräte. Bis dahin soll kontinuierlich Feedback von Nutzern und Beta-Testern gesammelt und ausgewertet werden.

Trump Media will Zensur durch Big Tech beenden

Truth+ bietet einen Mix aus "Nachrichten, Unterhaltung, religiösen Inhalten, Wetter, Dokumentationen, Kinderinhalten und mehr", wie es in der Pressemitteilung heißt. Neben Video-on-Demand-Angeboten umfasse das Programm dabei auch lineare TV-Kanäle. Die Streaming-Technologie von TMTG sei dabei mit dem Ziel entwickelt worden, dass der Dienst von Big Tech nicht gecancelt werden könne. "Die Mission von TMTG besteht darin, den Angriffen von Big Tech auf die freie Meinungsäußerung ein Ende zu setzen, indem das Internet geöffnet und den Menschen ihre Stimme zurückgegeben wird", so das Unternehmen, das eine "zunehmend strengere Zensur durch große Technologiefirmen" kritisiert, allerdings keine Beispiele dafür nennt.

TMTG-Aktie seit mehreren Wochen im Aufwind

Mit der Verfügbarkeit von Truth+ auf weiteren Streaming-Geräten stärkt TMTG seine Position im Streaming-Markt. Auf den Aktienkurs hat sich dies bislang positiv ausgewirkt. So legte die Trump Media-Aktie am Montag, als der Truth+-Launch für iOS und Apple TV stattfand, um 5,81 Prozent zu, am Dienstag, dem Starttag auf Android TV-Geräten, ging es sogar um 9,87 Prozent hoch auf 34,39 US-Dollar. Nachbörslich verbuchte der Titel ein weiteres kleines Plus von 0,76 Prozent auf 34,65 US-Dollar. Die TMTG-Aktie setzt somit ihre Ende September begonnene Erholung weiter fort und kann nun eine 1-Monats-Performance von satten 168,88 Prozent vorweisen.

Redaktion finanzen.net