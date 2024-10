Nach Absatzplus

Der E-Autobauer Tesla hat am Mittwoch nach Handelsende an den US-Börsen seine Quartalsbilanz präsentiert.

Werte in diesem Artikel

Der von Elon Musk geleitete E-Autokonzern Tesla verbuchte im dritten Quartal 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,72 US-Dollar je Aktie. Das Ergebnis übertraf somit die Schätzungen der Analysten, die sich auf 0,596 US-Dollar je Aktie belaufen hatten. Im Vorjahreszeitraum hatte der Elektroauto -Pionier ein Plus in Höhe von 0,580 US-Dollar je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz von Tesla im Berichtszeitraum lag bei 25,18 Milliarden US-Dollar, nach 23,35 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen hatten die Analysten den Umsatz für das dritte Quartal auf 25,468 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Bereits Anfang Oktober hatte der E-Autobauer über seine Absatzzahlen im abgelaufenen Jahresviertel informiert. So konnte das Unternehmen von Elon Musk im jüngsten Quartal 462.890 Fahrzeuge ausliefern (+6,4 Prozent) und seine Verkäufe somit klar steigern.

Die Tesla-Aktie reagiert am Mittwoch im nachbörslichen Handel an der US-Börse NASDAQ auf die aktuelle Bilanzvorlage mit einem zeitweisen Plus von 7,65 Prozent auf 230,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net