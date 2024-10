Besseres Geschäft

Die VW-Nutzfahrzeugholding TRATON hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als von Experten erwartet.

Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis stieg im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 1,14 Milliarden Euro, wie das MDAX-Unternehmen am Montag nach Börsenschluss überraschend mitteilte. Marktexperten hätten nur gut eine Milliarde operatives Ergebnis erwartet, hieß es vom Konzern. Der Netto-Mittelzufluss (Netto-Cashflow) im Fahrzeuggeschäft - also ohne die Finanzdienstleistungen gerechnet - fiel mit 1,28 Milliarden Euro etwa doppelt so hoch aus wie ein Jahr zuvor.

Das Management um Chef Christian Levin bleibt bei der Jahresprognose.

TRATON-Aktie auf Mehrmonatshoch

Ein starkes drittes Quartal hat den Aktien von TRATON am Dienstagmorgen Auftrieb verliehen. Im XETRA-Handel gewinnen die Titel zeitweise 3,95 Prozent auf 31,50 Euro. Daimler Truck profitieren im Schlepptau von TRATON mit plus 1,91 Prozent auf 38,39 Euro-.

Die VW-Nutzfahrzeugholding schnitt mit Blick auf die vorläufigen Quartalszahlen besser ab als von Experten erwartet. Allerdings sei der Ausblick für 2024 nur beibehalten und der Auftragseinhang nicht veröffentlicht worden, bemängelte ein Händler. Dies könnte die positive Kursreaktion etwas begrenzen.

TRATON sprach davon, dass die US-Marke International Motors (ehemals Navistar) sich schneller als erwartet von Zulieferproblemen bei Spiegeln erhole. Bei Scania (Scania AB (B)) habe TRATON von einem besseren Preis- und Produktmix profitiert.

