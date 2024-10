Top-Investor warnt

Die NVIDIA-Aktie hat in den letzten Jahren beeindruckende Kursgewinne erzielt. Doch ein prominenter Investor schlägt nun Alarm. Das sind seine Gründe.

• Experte rät zum Verkauf der NVIDIA-Aktie

• KI-Wettbewerb nimmt zu

• Wachstumsanforderungen zu hoch



Allein im Jahr 2024 hat die NVIDIA-Aktie eine bemerkenswerte Kurssteigerung von etwa 190 Prozent verzeichnet (Stand: 21. Oktober 2024). Mitte Juni erreichte NVIDIA kurzzeitig den Status des wertvollsten börsennotierten Unternehmens der Welt. Diese beeindruckenden Erfolge haben viele Anleger angezogen, doch ein Top-Investor, der unter dem Pseudonym "The Value Portfolio" bekannt ist, warnt auf der Finanzplattform TipRanks vor den potenziellen Risiken. Er betont, dass NVIDIA ein starkes Wachstum benötigt, um die derzeitige Bewertung zu rechtfertigen. Für ihn scheint die Vergangenheit nicht als Indikator für die Zukunft der Aktie zu gelten.

Unrealistische Wachstumsanforderungen für NVIDIA-Aktie?

Um mit den Renditen des S&P 500 Schritt zu halten, müsste NVIDIA seine Wachstumsraten erheblich steigern. Der Investor glaubt jedoch nicht, dass dies realistisch sei. Obwohl er NVIDIAs beeindruckende Erfolgsbilanz anerkennt, sieht "The Value Portfolio" einfach kein Szenario, in dem die erforderliche Leistung reproduziert werden kann, um bei den aktuellen Preisen einen Kauf zu rechtfertigen. "Die Bewertung von NVIDIA verlangt eine Verdopplung des Wachstums der letzten fünf Jahre in den nächsten acht Jahren, um mit den Renditen des S&P 500 Schritt zu halten, was eine hohe Wachstumsanforderung darstellt", merkt der Investor auf der Plattform TipRanks an.

Er sieht die Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Megakunden als problematisch. Ein kleiner Kreis von Großkunden generiert fast 50 Prozent der Einnahmen des Unternehmens. Um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen, müssten diese Kunden ihre Bestellungen vervierfachen - eine Anforderung, die für ihn nicht realistisch ist.

Wettbewerb am KI-Sektor nimmt zu

Ein weiterer kritischer Punkt ist laut Value Portfolio der zunehmende Wettbewerb im Bereich der Grafikprozessoren (GPUs). Einige der großen Kunden von NVIDIA arbeiten aktiv daran, eigene GPUs zu entwickeln, um sich nicht mit NVIDIAs Margen von 75 Prozent zufriedengeben zu müssen. AMD plant, 2024 Chips im Wert von fünf Milliarden US-Dollar zu liefern. Dies könnte NVIDIAs Preissetzungsmacht gefährden und die Margen unter Druck setzen.

Zweifel an Renditen von KI-Investitionen

Zusätzlich hat der Experte Bedenken hinsichtlich der Renditen von KI-Investitionen insgesamt. Er unterstützt damit die jüngsten Warnungen von Goldman Sachs. Die allgemeine Marktstimmung könnte sich dadurch dämpfen, was potenziell negative Auswirkungen auf die NVIDIA-Aktie haben könnte. "Während die Technologien der Kunden aufholen und sie erkennen, dass die Renditen geringer ausfallen als erwartet, wird auch NVIDIA leiden, was es zu einer schlechten Investition macht", erklärt "The Value Portfolio".

NVIDIA-Aktie: Sollten Anleger jetzt verkaufen?

Der Investor "The Value Portfolio" spricht auf der Plattform TipRanks eine Verkaufsempfehlung für die NVIDIA-Aktie aus. Doch auch einige andere namhafte Investoren und Finanzexperten raten dazu, die Aktie zu verkaufen. So nennt der Investor "Bluesea Research" ähnliche Gründe wie "The Value Portfolio" und empfahl Anfang Oktober zum Verkauf. Auch Bill Blain, der langjährige Finanzstratege und Gründer des Finanzdienstleistungsunternehmens Wind Shift Capital, empfahl laut einem Bericht von Business Insider schon in der ersten Septemberwoche, die NVIDIA-Aktie zu verkaufen. Neben den bereits genannten Gründen führte er eine interessante Theorie an: Aufgrund der vielen übermäßig wohlhabenden Mitarbeiter bei NVIDIA könnten weniger wohlhabende Angestellte nicht ausreichend motiviert sein, sich für das Unternehmen einzusetzen.

Dennoch ist die allgemeine Marktmeinung für NVIDIA in der zweiten Oktoberhälfte 2024 positiv. Laut MarketScreener gibt es eine starke Kaufempfehlung basierend auf 48 Kaufempfehlungen und nur 4 Halteempfehlungen. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 149,86 US-Dollar. Dies würde eine potenzielle Aufwärtsbewegung von 4,28 Prozent bedeuten (Stand: 21. Oktober 2024). NVIDIA gilt weiterhin als führender Akteur im KI-Bereich. Wie es mit der Aktie tatsächlich weitergeht bleibt abzuwarten.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.