Zusammenarbeit

Der Rüstungskonzern Rheinmetall baut eine neue Artillerie-Fabrik in Großbritannien im Rahmen einer engeren Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und Deutschland im Verteidigungsbereich.

Die beiden Länder unterzeichnen am Mittwoch ein Abkommen, die den Weg für die Zusammenarbeit bei einer Reihe von Verteidigungsprojekten in allen Bereichen - in der Luft, an Land, auf See, im Weltraum und im Cyberaum - ebnet, wie das britische Verteidigungsministerium am Dienstag mitteilte. Dazu gehöre auch die Eröffnung einer neuen Rheinmetall-Fabrik, in der Großbritannien erstmals seit zehn Jahren wieder Artilleriegeschütze herstellen werde. Der Standort steht noch nicht fest.

Die ersten Geschütze sollen 2027 produziert werden. Sie werden an die britische Armee geliefert sowie an Verbündete exportiert werden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Rheinmetall hat Produktionsstandorte in Großbritannien in Dorset, Telford, und hat Standorte in Dorset, Telford, Bristol und im Nordosten des Landes, die den Panzer Challenger 3 und den Kampfpanzer Boxer herstellen.

Angesichts des Krieges in der Ukraine wollen die 32 NATO-Staaten ihre Streitkräfte stärken und ihre Zusammenarbeit verbessern. Im Rahmen des deutsch-britischen Abkommens werden beide Länder bei der Entwicklung verschiedener Waffen zusammenarbeiten. Die britische und die deutsche Armee werden zudem häufiger gemeinsam trainieren und üben, um ihre Zusammenarbeit bei der Verteidigung der NATO-Ostfront zu stärken, die europäische Länder umfasst, die eine gemeinsame Grenze mit Russland haben.

LONDON (Dow Jones)