Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 1.613,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 09:07 Uhr 1,3 Prozent. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1.615,00 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.615,00 EUR. Zuletzt wechselten 11.165 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.744,00 EUR an. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 7,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 437,50 EUR. Mit Abgaben von 72,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,42 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.708,25 EUR.

Am 08.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,92 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,31 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Rheinmetall am 07.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Rheinmetall.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

