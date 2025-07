Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall macht am Nachmittag Boden gut

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 1.711,50 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 1.711,50 EUR. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.719,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 1.704,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 190.114 Stück.

Am 02.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.944,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 13,58 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 437,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,46 EUR, nach 8,10 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 1.762,29 EUR.

Am 08.05.2025 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2,31 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,58 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Rheinmetall am 07.08.2025 vorlegen. Am 30.07.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,42 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

