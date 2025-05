Trump will alle Käufer iranischen Öls mit Sanktionen belegen - So reagieren die Ölpreise

Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Donnerstagabend entwickeln

Heute im Fokus

eToro-Aktie mit Megastart an der Börse. Alibaba-Zahlen enttäuschen auf ganzer Linie. United Internet will 1&1-Anteil ausbauen. Scout24 nun erstmals bester DAX-Aufstiegskandidat. Warnstreik am DHL-Drehkreuz Leipzig. Trump fordert: Apple-Produktion in Indien nur für dortigen Markt. DAX-Konzerne mit deutlich weniger Gewinn. Rio Tinto investiert Milliardensumme in Wasserkraftwerk in Québec.