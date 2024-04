10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX dürfte etwas leichter starten

Nach einem weiteren Rekord des DAX am Vortag und anschließenden Verlusten scheint zunächst die Luft raus am deutschen Aktienmarkt. Am Mittwoch wird der deutsche Leitindex vorbörslich zeitweise um 0,14 Prozent tiefer bei 18.258 Punkten erwartet.

2. Börsen in Asien unter Druck

Die asiatischen Indizes geben zur Wochenmitte nach. In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 7:50 Uhr unserer Zeit 0,82 Prozent auf 39.513 Punkte. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,27 Prozent abwärts auf 3.067 Stellen. Der Hang Seng zeigt sich in Hongkong derweil 0,97 Prozent tiefer bei 16.768 Zählern.

3. Volkswagen verzeichnet deutlichen Anstieg beim US-Absatz

Der Autobauer Volkswagen hat den Absatz in den USA im ersten Quartal deutlich gesteigert. Die Zahl der verkauften Fahrzeuge sei um 21 Prozent auf gut 82.000 Fahrzeuge gestiegen, teilte Volkswagen am Dienstag mit. Zur Nachricht

4. Amazon ändert Konzept für US-Supermärkte

Amazon schraubt Pläne für seine Supermarkt-Technologie zurück, bei der Käufer sich einfach Artikel aus den Regalen greifen und den Laden verlassen können. In den hauseigenen "Amazon-Fresh"-Supermärkten in den USA soll stattdessen künftig der vernetzte Einkaufswagen mit Kameras zum Einsatz kommen, sagte der zuständige Top-Manager Tony Hoggett. Zur Nachricht

5. BMW kann US-Absatz steigern

Der Autobauer BMW ist auf dem US-amerikanischen Markt mit einem Verkaufsplus ins Jahr gestartet. Von der Hausmarke BMW lieferten die Bayern im ersten Quartal 84 475 Autos aus, das waren 2,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zur Nachricht

6. Chefwechsel bei Swiss Re

Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re bekommt einen neuen Chef. Der frühere Allianz-Manager Andreas Berger (57) werde den bisherigen Konzernchef Christian Mumenthaler (54) am 1. Juli ablösen, teilte das Schweizer Unternehmen am Mittwoch in Zürich mit. Zur Nachricht

7. Wieder Flüge bei Luffthansa-Tochter AUA gestrichen

Bei der österreichischen Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) kommt es wegen des Tarifkonflikts erneut zu Flugausfällen. ufgrund einer Betriebsversammlung der AUA-Belegschaft müssten am kommenden Donnerstag 92 Flüge gestrichen werden, teilte die Airline am Dienstagabend mit. Zur Nachricht

8. Intel enttäuscht mit finanziellen Details zu Foundry-Zweig

Von der Umstellung auf Intel Foundry im vergangenen Jahr erhoffte sich der Halbleiterriese Intel zahlreiche Vorteile. Bei der Neudarstellung der Finanzergebnisse zeigte sich nun aber, dass der Unternehmenszweig ein riesiges Loch in die Bilanz riss. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum verändert knapp unter Fünf-Monats-Hoch

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch knapp unter den höchsten Ständen seit fünf Monaten gehalten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Morgen 88,99 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel um einen Cent auf 85,14 Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0776 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Der Euro konnte die Kursgewinne vom Dienstag halten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0749 Dollar festgesetzt.