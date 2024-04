Nach Erdbeben in Taiwan: Asiens Börsen schwächer -- Intel enttäuscht mit finanziellen Details zu Foundry-Zweig -- BMW kann US-Absatz steigern -- VW verzeichnet deutlichen Anstieg beim US-Absatz

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex verbuchte zum Start in die verkürzte Handelswoche nach Ostern Verluste. Der DAX eröffnete am Dienstag nahezu unverändert. Anschließend markierte das deutsche Börsenbarometer mehrere Rekordhochs. Inzwischen liegt das neue Allzeithoch bei 18.567,16 Stellen. Im Laufe des Tages rutschte der Leitindex dann jedoch auf rotes Terrain ab und beendete die Sitzung 1,13 Prozent tiefer bei 18.283,13 Punkten.Der TecDAX ging ebenfalls nahezu unbewegt in die Sitzung, rutschte im Verlauf jedoch ebenso in die Verlustzone. Er verabschiedete sich mit einem Minus von 1,52 Prozent bei 3.401,88 Zählern in den Feierabend. Nachdem der DAX am Dienstag erneut ein neues Allzeithoch markierte, dürften sich Anleger zur Wochenmitte eine Verschnaufpause gönnen. Analysten sehen eine mögliche Korrektur jedoch gelassen, da der deutsche Leitindex ein sehr starkes erstes Quartal mit einem Plus von rund zehn Prozent verzeichnen konnte. "Vor diesem Hintergrund könnte das starke Startquartal also ein Indiz dafür sein, dass sich der heiß gelaufene Index im laufenden Monat womöglich eine kleine Pause gönnt", sagten HSBC-Experten laut dpa-AFX. Am Nachmittag stehen US-Arbeitsmarktdaten auf dem Programm. Die Beschäftigung im privaten Gewerbe dürfte erste Hinweise auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht geben, der am Freitag das konjunkturelle Highlight der Woche ist. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die europäischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativer Tendenz. Der EURO STOXX 50 notierte zum Sitzungsbeginn im Plus. Im Verlauf drehte er jedoch ins Minus und verharrte dort. Er ging schließlich 0,81 Prozent schwächer bei 5.042,00 Punkten aus dem Handel. Am Mittwoch stehen Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone an, die von den Anlegern gespannt erwartet werden. Außerdem werden am Nachmittag Daten zum US-Arbeitsmarkt vorgelegt. Auch das könnte für neue Impulse am Markt sorgen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





WALL STREET Die Anleger am US-Aktienmarkt hielten sich am Dienstag zurück. Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung bereits schwächer und rutschte anschließend tiefer ins Minus, wo er den Tag 1 Prozent niedriger bei 39.171,55 Zählern beendete. Der NASDAQ Composite verharrte ebenfalls in der Verlustzone, nachdem er zum Start bereits verloren hatte. Sein Schlussstand: 16.240,45 Stellen (-0,95 Prozent). Für etwas Unsicherheit sorgte die Ungewissheit darüber, wann die US-Notenbank den Leitzins senken wird. Die Erwartungen an Zinssenkungen hatten sich zuletzt nach hinten verschoben. Die Inflationsentwicklung bleibt daher im Fokus der Anleger. In diesem Zusammenhang verwies Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management auf am Montag veröffentlichte Stimmungsdaten aus der US-Industrie. Diese waren überraschend positiv aufgefallen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken