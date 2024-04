Krypto-Marktbericht

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin, Litecoin & Co.

03.04.24 09:48 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Werbung

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 09:41 um 1,36 Prozent auf 66.340,96 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 65.452,08 US-Dollar. Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Bitcoin Cash-Kurs -3,71 Prozent schwächer bei 616,04 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 639,79 US-Dollar. Werbung Über 360+ Krytpos und 2.800 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 1,14 Prozent auf 3.312,27 US-Dollar, nach 3.275,05 US-Dollar am Vortag. Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (106,93 US-Dollar) geht es um -4,61 Prozent auf 102,00 US-Dollar nach unten. Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,5899 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Währenddessen legt der Cardano-Kurs um 1,36 Prozent auf 0,5891 US-Dollar zu. Gestern war Cardano noch 0,5812 US-Dollar wert. Daneben wertet Monero um 09:41 auf. Es geht 0,73 Prozent auf 122,99 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 122,10 US-Dollar stand. Zudem legt IOTA zu. Um 2,88 Prozent verstärkt sich der IOTA-Kurs um 09:40 auf 0,3068 US-Dollar, nachdem IOTA am Vortag noch 0,2982 US-Dollar wert war. In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Mittwochvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0141 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0125 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1287 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1297 US-Dollar. Derweil geht es für den NEM-Kurs bergauf. NEM steigt 2,16 Prozent auf 0,0454 US-Dollar, nach 0,0445 US-Dollar am Vortag. Zudem zeigt sich der Dash-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Dash um 1,61 Prozent auf 36,62 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 36,04 US-Dollar gemeldet wurde. Indessen verstärkt sich der NEO-Kurs um 1,61 Prozent auf 14,70 US-Dollar. Am Vortag notierte NEO bei 14,46 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com