NATO-Mission

Am Mittwoch setzt sich die Rally der Rüstungswerte teils fort.

• Rüstungsaktien im Aufwind

• NATO-Generalsekretär fordert höheres Engagement in Ukraine-Krieg

• Entscheidung im Juli erwartet



Rüstungsaktien profitieren von geopolitischen Unsicherheiten

Seit dem Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 erleben die Aktien von Waffenherstellern wie Rheinmetall, HENSOLDT und nun auch dem Börsenneuling RENK eine rege Nachfrage. In Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und dem Bedarf nach Aufrüstung mehrerer Länder scheinen auch Anleger den Börsentrend Rüstungswerte längst erkannt zu haben. Mit der Zuspitzung des Nahostkonflikts im vergangenen Jahr erhielten die Aktien der Verteidigungsunternehmen weiteren Aufwind.

Rheinmetall-, HENSOLDT- und RENK-Aktien im Fokus

Und auch am heutigen Mittwoch zeigen sich die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK zum Teil erneut mit positiven Notierungen. Während die Rheinmetall-Aktie via XETRA zeitweise um 0,45 Prozent auf 530,00 Euro zulegt, notieren HENSOLDT-Titel auf Vortagesniveau bei 43,00 Euro. Für die erst seit Februar in Frankfurt gelisteten Papiere von RENK geht es derweil um 0,59 Prozent nach oben auf 36,68 Euro.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg plant Ausbau von Bündnisrolle

Als Grund für die starken Kursbewegungen werden am Markt Aussagen von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gewertet. Einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zufolge hat sich dieser dafür ausgesprochen, dass die Mitgliedsstaaten des Verteidigungsbündnisses eine deutlich größere Rolle bei der Unterstützung der Ukraine spielen sollten. So sei der Aufbau einer speziellen NATO-Mission im Land denkbar. Darüber hinaus sollen die NATO-Mitglieder die Ukraine in den kommenden fünf Jahren mit Militärausstattung im Wert von 100 Milliarden Euro unterstützen, so Stoltenberg. Entsprechende Verhandlungen laufen offenbar bereits. Eine endgültige Entscheidung könnte der dpa zufolge beim Bündnisgipfel im Juli in Washington getroffen werden.

Metzler hebt Daumen für Rheinmetall

Für Rheinmetall-Aktien gilt außerdem als Antrieb, dass das Bankhaus Metzler das Kursziel der Aktie von 550 auf nun 705 Euro aufgestockt hat. Damit haben die Analysten das derzeit höchste Kursziel am Markt inne.

Redaktion finanzen.net