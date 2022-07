Dienstag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart im Minus.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio notiert der Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,76 Prozent höher bei 26.991,16 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil um 0,29 Prozent auf 3.268,52 Punkte nach. Der Hang Seng in Hongkong verliert 1,15 Prozent auf 20.605,64 Einheiten.

3. IBM-Aktie nachbörslich tiefer: IBM mit deutlichem Umsatzplus - Wechselkurseffekte belasten Bilanz

Der Computer-Dino IBM hat den Umsatz im zweiten Quartal dank starker Nachfrage nach Cloud-Software und IT-Services deutlich gesteigert. Zur Nachricht

4. Hypoport-Aktie: Steigende Zinsen bremsen Wachstum im zweiten Quartal

Die kräftig steigenden Zinsen haben das Wachstum des Finanzdienstleisters Hypoport im zweiten Quartal gebremst. Zur Nachricht

5. Novartis-Aktie: Novartis verzeichnet Gewinnrückgang im Quartal

Belastet von Wertminderungen und Restrukturierungskosten hat Novartis im zweiten Quartal bei nahezu stabilen Umsätzen einen Gewinnrückgang verzeichnet. Zur Nachricht

6. SAS-Aktie: SAS und Pilotengewerkschaften legen Tarifstreit bei

Die Fluggesellschaft SAS und skandinavische Pilotengewerkschaften haben ihren Tarifstreit nach gut zwei Wochen beigelegt. Zur Nachricht

7. BVB-Aktie: Tumor bei BVB-Neuzugang Haller entdeckt - Abreise aus Trainingslager

Borussia Dortmund steht unter Schock. Zur Nachricht

8. Samsung- und Apple-Aktie: Samsung und Apple trotzen laut Marktforschern Smartphone-Abschwung

Die beiden größten Smartphone-Anbieter Samsung und Apple haben zuletzt nach Berechnungen von Experten ihre Marktanteile in einem insgesamt geschrumpften Geschäft ausgebaut. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 105,82 US-Dollar. Das waren 45 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 30 Cent auf 102,30 Dollar.

10. Euro gibt moderat nach

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel moderat nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0140 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

