EU-Kommission will russische Gasimporte komplett verbieten

STRASSBURG (dpa-AFX) - Bis Ende 2027 soll nach Willen der EU-Kommission kein Gas aus Russland mehr in die Europäische Union importiert werden. Doch wie genau soll der vollständige Ausstieg aus fossiler russischer Energie vollzogen werden? An diesem Dienstag (15.00 Uhr) will die Behörde einen entsprechenden Gesetzesvorschlag präsentieren.

Denkbar wäre zum Beispiel, dass sie Möglichkeiten des EU-Handelsrechts nutzt. Ein Importverbot über Sanktionen gilt als unwahrscheinlich, weil dies eine einstimmige Entscheidung der EU-Staaten erfordern würde und insbesondere Ungarn einen solchen Schritt bis zuletzt ablehnte.

2024 machten Gaslieferungen aus Russland Angaben der EU-Kommission zufolge knapp 19 Prozent aller Importe aus./rdz/DP/jha