Der Preis für europäisches Erdgas ist am Freitag nach unbestätigten Berichten über einen möglichen Angriff auf eine russische Anlage für den Gastransport durch eine Pipeline deutlich gestiegen.

Zum Handelsauftakt legte der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat auf 45,49 Euro je Megawattstunde (MWh) zu und damit auf den höchsten Stand seit etwa zwei Wochen. Am Donnerstag lag der Preis im späten Handel noch unter 43 Euro.

Nach dem deutlichen Anstieg in den ersten Handelsminuten an der Börse in Amsterdam ist der Gaspreis wieder ein Stück weit zurückgefallen, auf zuletzt 43,99 Euro. Marktbeobachter verwiesen auf unbestätigte Videos in den sozialen Netzwerken, die einen möglichen Angriff auf eine Anlage zum Gastransport in der russischen Region Kursk zeigen sollen. Dies könnte die Wiederaufnahme von russischen Gaslieferungen nach Europa gefährden.

Der russische Gasexport läuft durch die von der Ukraine im vergangenen August teilweise eroberte Grenzregion Kursk. Zuletzt wurden ukrainische Truppen aber wieder weitgehend aus den russischen Gebieten zurückgedrängt. Von der Region Kursk führte der Transit durch die Ukraine und weiter in die Slowakei und nach Österreich.

