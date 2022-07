DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- IBM mit deutlichem Umsatzplus - Wechselkurseffekte belasten -- Hypoport-Wachstum lässt im zweiten Quartal nach -- SAS, Novartis, Roche im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag nachgeben.

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart im Minus. Der TecDAX wird ebenfalls leichter erwartet.

Nach einem Erholungsversuch zum Wochenstart dürfte es am Dienstag wieder abwärts gehen, nachdem die Kurse an der Wall Street am Montag im späten Handel gefallen sind. Die anfängliche Risikobereitschaft der Investoren hatte im Verlauf nachgelassen und war Sorgen um Inflation und Konjunktur gewichen. Die Bärenmarkt-Rally setze sich fort, schrieb Analyst Jeffrey Halley vom Handelshaus Oanda laut dpa-AFX.

