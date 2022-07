S&P 500-Wert Amazon-Aktie in Grün: Amazon klagt in den USA wegen Facebook-Gruppen für Fake-Bewertungen - Prime Video bald mit neuem Look

Mit einer Klage sollen Administratoren von mehr als 10 000 Facebook-Gruppen ins Visier genommen werden, in denen die Erstellung gefälschter Bewertungen im Austausch für Geld oder kostenlose Produkte organisiert werde, wie der Online-Händler am Dienstag mitteilte. Dabei gehe es zunächst darum, die Personen hinter den Gruppen zu identifizieren.

Die Betreiber der Gruppen versuchten, über die Gruppen Fake-Bewertungen für "Hunderte" Produkte auf der Amazon-Plattform zu beschaffen. Als Beispiele nannte der Konzern Autoradios und Kamera-Stative. Die Bewertungen seien über die Gruppen unter anderem in Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien vermittelt worden. So habe eine Gruppe 43 000 Mitglieder gehabt, bis sie in diesem Jahr vom Facebook-Konzern Meta gelöscht worden sei. Amazon habe Meta seit 2020 mehr als 10 000 Gruppen gemeldet. Mehr als die Hälfte davon sei von der Plattform entfernt worden, andere würden noch untersucht.

Fake-Bewertungen sind seit Jahren ein Problem für Amazon. Der Konzern stoppe Millionen davon, bevor sie von Nutzern gesehen würden, betonte Amazon-Manager Dharmesh Mehta.

Amazon Prime Video bald mit neuem Look

Die weltweit 150 Millionen Nutzerinnen und Nutzer des Streamingriesen Prime Video müssen sich bald umgewöhnen. Die Benutzeroberfläche mit dem Überblick über alle verfügbaren Serien, Filme und Sportsendungen ändert ihr Erscheinungsbild, wie das US-Unternehmen Amazon am Montagabend mitteilte. Der Look in dunklen Farben erinnert entfernt an die Startseite des Konkurrenten Netflix.

Dank des neuen Navigationsmenüs soll das Streamingpublikum das Gesuchte künftig leichter finden können. Das neue Design soll etwa die Unterscheidung erleichtern, welche Videos in der Prime-Mitgliedschaft enthalten sind und welche zusätzlich Geld kosten. Neue Haupt- und Unterseiten sind dazu da, die Suche zu verbessern. Dazu sollen auch sogenannte Karussells beitragen, die Sendungen und Titel nebeneinander als Übersicht aufblättern.

Amazon kündigte an, das neue Menü schrittweise in der zweiten Augusthälfte für verschiedene Regionen und Anwendungen einzuführen. Die Benutzeroberfläche ändert sich weltweit, allerdings nach und nach. Deutschland gehört nach Angaben einer Sprecherin zu den ersten Ländern, in denen die neue Optik zum Einsatz kommt. Die geplanten Änderungen betreffen sämtliche Anwendungen, also verschiedene Apps, vernetzte Geräte und auch den Streaming-Stick Fire TV.

