Volvo-Aktie stärker: Volvo verdient deutlich mehr

Der Erlös sei um 31 Prozent auf knapp 119 Milliarden schwedische Kronen (11,3 Mrd Euro) gestiegen, teilte der Konzern am Dienstag in Stockholm mit. Währungsbereinigt habe das Plus 20 Prozent betragen. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn zog um mehr als 40 Prozent auf gut 13,7 Milliarden Kronen an. Damit übertraf das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn die Erwartungen der Analysten.

Unter dem Strich legte der Gewinn je Aktie von 4,38 auf 5,14 Kronen zu. Das Unternehmen habe zusätzlicher Kosten wegen der anhaltenden Lieferengpässe und höherer Materialpreise erfolgreich mit höheren Preisen abmildern können, sagte Unternehmenschef Martin Lundstedt. Volvo konkurriert unter anderem mit Daimler Truck und der VW-Tochter TRATON.

Jefferies belässt Volvo auf 'Buy' - Ziel 215 Kronen

Das Analysehaus Jefferies hat die B-Aktie von Volvo nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 schwedischen Kronen belassen. Der Lkw- und Anlagenbauer habe ein durchwachsenes erstes Geschäftsquartal hinter sich, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Schweden hätten indes ihre Flexibilität bei einer möglichen Nachfrageverschlechterung betont.

Die Volvo-Aktie steigt an der Nasdaq Nordic zeitweise um 0,42 Prozent auf 170,20 Schwedische Kronen.

