Volvo, Daimler Truck und TRATON bringen Joint Venture für Ladeinfrastruktur an den Start - Aktien in Grün

Das Joint Venture von Volvo Daimler Truck und TRATON plant die Installation und den Betrieb von mindestens 1.700 leistungsstarken Ökostrom-Ladepunkten an Autobahnen und in der Nähe von Autobahnen sowie an Logistikzentren in ganz Europa.

Die Parteien verpflichten sich, insgesamt 500 Millionen Euro zu investieren. Das von den drei Parteien initiierte Ladenetz wird für alle schweren Nutzfahrzeuge in Europa offen und zugänglich sein, unabhängig von der Marke, so das Unternehmen. Das neue Unternehmen wird unter einer eigenen Corporate Identity operieren und seinen Sitz in Amsterdam, Niederlande, haben, wobei Anja van Niersen zur Geschäftsführerin ernannt wird.

Während die Volvo-Aktie in Stockholm 2 Prozent auf 169,22 SEK zulegt, notiert das Daimler Truck-Papier im XETRA-Geschäft 3,09 Prozent höher bei 25,16 Euro und der TRATON-Anteilsschein 2,65 Prozent fester bei 14,74 Euro.

Von Dominic Chopping

STOCKHOLM (Dow Jones)

Bildquellen: Daimler Truck AG