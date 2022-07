CATL baut Akkus mit 1.000 Kilometer Reichweite - Tesla hat das Nachsehen

• CATLs neue Batterie soll E-Autos mehr als 1.000 Kilometer weit bringen• Der Hersteller verspricht 80 Prozent Ladung in nur zehn Minuten• Möglich sind diese Werte dank der neuen Cell-to-Pack-Technologie

CATL ist der mit Abstand größte Hersteller von Akkus für E-Autos weltweit. Mitte Juni kündigte das chinesische Unternehmen nun an, einen Meilenstein erreicht zu haben: Die neue Batterie "Qilin" soll eine Reichweite von mehr als 1.000 Kilometern haben und Tesla im Rennen um den besten Akku zurückfallen lassen.

Qilin überholt Tesla in mehreren Kategorien

Neben der außergewöhnlich hohen Reichweite kann die Qilin in nur fünf Minuten auf eine vorgegebene Zieltemperatur gebracht werden, was insbesondere bei Minusgraden eine Rolle spielt. Es soll rund zehn Minuten dauern, bis die Super-Batterie zu 80 Prozent geladen ist. Zum Vergleich: Das Tesla Model S kann Herstellerangaben zufolge mit einer Ladung eine Strecke von rund 650 Kilometern zurücklegen und benötigt, so das Magazin "EFAHRER", bis zu eine Stunde für die Akku-Vorwärmung auf etwa 50 Grad Celsius.

Der neue CATL-Akku kommt mit einer Energiedichte von bis zu 255 KWh

In der Pressemitteilung zur Ankündigung der Qilin beschreibt CATL weitere Vorteile der Batterie: "Mit einer rekordbrechenden Volumennutzungseffizienz von 72 % und einer Energiedichte von bis zu 255 KWh erreicht sie den bisher höchsten Integrationsgrad weltweit […]". Man habe die Akkukapazität noch einmal um sechs Prozent steigern können und erreiche mit der Qilin eine 13 Prozent höhere Energieversorgung als Teslas 4680-Batterie. Mit diesem Kommentar verweist der Hersteller direkt auf den bestehenden Konkurrenzkampf beim Bau des besseren Akkus. Wie das Portal "auto motor und sport" berichtet, soll Teslas neue Technologie ebenso wie die von CATL neu angekündigte Batterie 2023 in Produktion gehen.

Qilin ist bereits die dritte Generation CTP

Erreichen konnte CATL die hohe Reichweite und die anderen hohen Werte mit seinem Cell-to-Pack-Konzept (CTP). Die erste CTP-Batterie wurde 2019 hergestellt, Qilin ist bereits die dritte Generation. Das besondere an CTP ist, dass im Akkupaket keine Module enthalten sind: Während etwa beim Porsche Taycan ein Akku mit 33 Modulen verwendet wird, die je 12 Akkuzellen sowie eine eigene Elektronik für die Temperatur- und Spannungsregelung sowie die Ladesteuerung enthalten, baut CATL die Batteriezellen für die Qilin direkt zu einem Akkupaket zusammen. Dabei werden die Zellen in schmalen Reihen angeordnet, zwischen denen sich an den größten Flächen Kühlelemente befinden. Beim Porsche Taycan - der ebenfalls über eine sehr starke Batterie verfügt - ist dies nicht der Fall, hier werden die Module nur von unten gekühlt.

Ob sich CATLs neue Technologie durchsetzt oder nicht, oder ob die Reichweite bis Produktionsstart gar noch weiter verbessert werden kann, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Elon Musk sollte die Konkurrenz nicht aus den Augen verlieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: serdarcan/iStock, Smile Fight / Shutterstock.com