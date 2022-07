Kurssprung gehalten: DAX beendet Dienstagshandel über 13.300-Punkte-Marke

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,58 Prozent tiefer bei 12.884,83 Punkten. Langsam schob sich der Leitindex dann ins Plus, bis er am Nachmittag schließlich kräftig ansprang. Dabei kletterte er über die psychologisch wichtige 13.300er-Marke. Schlussendlich stand ein Gewinn von 2,69 Prozent auf 13.308,41 Zähler an der Frankfurter Kurstafel.

Gassorgen unbegründet?

Die europäischen Börsen streiften ihre Schwäche vom Vormittag ab und drehten am Nachmittag deutlich ins Plus. Einerseits verläuft die Berichtssaison bisher vergleichsweise gut und die Bewertungen sind deutlich zurückgekommen, andererseits führt die Gaskrise besonders in Deutschland zu hoher Nervosität am Markt.

Wie es am Nachmittag aus Kreisen hieß, will Russland jedoch die Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 zumindest eingeschränkt wieder aufnehmen. Diese Neuigkeit ließ Anleger wieder zugreifen.

Weiter gespanntes Warten auf EZB-Zinsentscheid

Und schließlich warten die Marktteilnehmer auch noch auf die Europäische Zentralbank, die am Donnerstag vermutlich erstmals seit elf Jahren die Leitzinsen erhöhen wird. Dabei nehmen die Spekulationen um einen vergleichsweise großen Zinsschritt um 50 Basispunkte wieder zu. Davon profitiert der Euro, der sich nun auch wieder deutlich von der Parität löst.

