Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart mit einem minimalen Abschlag von 0,03 Prozent bei 15.785,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost in Grün

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei 0,5 Prozent auf 28.712,77 Zähler zu.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite ebenfalls aufwärts, er gewinnt 0,31 Prozent auf 3.558,70 Indexpunkte. Der Hang Seng in Hongkong kann am Dienstag ebenfalls Zugewinne verbuchen und steigt 1,67 Prozent auf 27.974,54 Punkte.

3. HelloFresh kauft in Australien zu

Die HelloFresh SE kauft die australische Youfoodz Holdings, die zubereitete Mahlzeiten sowie Snacks und Getränke für Privat- und Geschäftskunden anbietet. Zur Nachricht

4. Gerresheimer wächst etwas schneller als erwartet

Die Gerresheimer AG hat ihr Wachstum im zweiten Quartal beschleunigt. Zur Nachricht

5. Fraport fertigt wieder deutlich mehr Passagiere ab

Der beginnende Aufwärtstrend bei den Fluggastzahlen hat sich für den Flughafenbetreiber Fraport im Juni fortgesetzt, wenn auch auf niedrigem Niveau. Zur Nachricht

6. Boeing hat offenbar erneut Produktionsprobleme beim Dreamliner

Beim 787 Dreamliner der Boeing Co ist offenbar ein neues Produktionsproblem aufgetaucht. Zur Nachricht

7. VW-Aktie: Neue Konzernstrategie bei Volkswagen

Volkswagen stellt am Dienstag Details seiner neuen Konzernstrategie vor. Zur Nachricht

8. Chinas Außenhandel legt im Juni stärker zu als erwartet

Chinas Außenhandel ist im Juni erneut deutlich gewachsen. Wie die Zollbehörde am Dienstag mitteilte, legten die Exporte der zweitgrößten Volkswirtschaft im Vorjahresvergleich um 32,2 Prozent auf rund 281 Milliarden Dollar (273 Mrd Euro) zu. Zur Nachricht

9. IPO: US-Grillhersteller Weber beantragt Börsengang in New York

Der traditionsreiche US-Grillhersteller Weber bereitet nach starken Geschäftszuwächsen in der Corona-Krise einen Börsengang an der New York Stock Exchange vor. Zur Nachricht

10. Euro stabil

Der Euro hat am Dienstag weiterhin deutlich über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1852 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com