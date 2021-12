Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag wieder von seinem schwachen Wochenstart erholen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 1,3 Prozent höher bei 15.442 Stellen.

2. Börsen in Fernost in Grün

Die asiatischen Märkte weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.

In Japan schloss der Nikkei mit einem Gewinn von 2,08 Prozent bei 28.517,59 Punkten.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland steigt aktuell (07:51 Uhr) um 0,90 Prozent auf 3.625,90 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 1,13 Prozent auf 23.001,83 Einheiten anzieht.

3. Streit um Großraumjet A350: Qatar Airways verklagt Airbus

Der Flugzeugbauer Airbus wird von seinem wichtigen Kunden Qatar Airways wegen Problemen mit dem Flugzeugtyp A350 verklagt. Zur Nachricht

4. Türkei stemmt sich gegen Lira-Verfall

Die Türkei stemmt sich mit einem ganzen Paket an Maßnahmen gegen den drastischen Wertverfall der Landeswährung Lira. Zur Nachricht

5. Nike überrascht mit Umsatz und Gewinn

Der US-amerikanische Sportartikelhersteller Nike hat im vergangenen Quartal überraschend gut abgeschnitten. Zur Nachricht

6. CEO Michael Zahn verlässt Deutsche Wohnen zum Jahresende

Der Vorstandschef der von Vonovia übernommenen Deutsche Wohnen verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember 2021. Zur Nachricht

7. Personalkarussell: Postentausch der MAN- und Navistar-Vertriebschefs

Die Vertriebsvorstände der zum Volkswagenkonzern gehörenden Lastwagenbauer MAN und Navistar tauschen ihre Posten. Zur Nachricht

8. Lucid Air als Tesla-Killer? Das sagt ein Autoexperte nach einem ausführlichen Test

Tesla bekommt immer mehr Konkurrenz. Unter anderem will Lucid Motors dem E-Auto-Pionier Marktanteile abnehmen. In Europa ist Lucids erste E-Limousine, der Lucid Air, zwar noch nicht auf dem Markt, doch in den USA wurden die ersten Fahrzeuge bereits ausgeliefert. Ein US-Autoexperte hat getestet, was der Lucid Air in der Dream Edition taugt. Zur Nachricht

9. Ölpreise fester

Die Ölpreise legen am Dienstag zu.

10. Euro bei knapp 1,13 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag weiter bei knapp 1,13 US-Dollar notiert.

Bildquellen: Pisit.Sj / Shutterstock.com