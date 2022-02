Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX wird am Dienstag um 0,37 Prozent höher bei 15.528 Punkten erwartet. Trotz des Anstiegs zum Monatsende verlor der deutsche Leitindex im Januar 2,6 Prozent, nachdem er am Anfang des Jahres seinen Rekord nur um Haaresbreite verfehlt hatte.

2. Börse in Japan schließt höher

An der japanischen Börse waren am Dienstag Gewinne zu sehen. Der japanische Leitindex Nikkei legte bis zum Handelsschluss um 0,28 Przoent auf 27.078,48 Einheiten zu. Weil die Feierlichkeiten zum chinesischen Mondneujahr begonnen haben, ruht der Handel in China die ganze Woche, in Hongkong bleibt die Börse bis einschließlich Donnerstag geschlossen, in Südkorea und Singapur bis einschließlich Mittwoch.

3. Siltronic-Übernahme durch GlobalWafers geplatzt

Der taiwanesische Chip-Zulieferer GlobalWafers kann das Münchner Elektronikunternehmen Siltronic nicht übernehmen. Die börsenrechtliche Frist dafür endete in der Nacht zum Dienstag um Mitternacht ohne dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die notwendige Genehmigung erteilt hätte. Dazu habe die Zeit gefehlt, so das Ministerium. Zur Nachricht

4. UBS steigert Gewinn 2021 überraschend stark

Glänzende Geschäfte im vierten Quartal haben der schweizerischen Großbank UBS einen überraschend guten Jahresabschluss beschert. Unter dem Strich stand im Gesamtjahr ein Gewinn von knapp 7,5 Milliarden US-Dollar (6,7 Mrd Euro). Das sind zwölf Prozent mehr als im Vorjahr und mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Zur Nachricht

5. Sony kauft Videospielhersteller Bungie für 3,6 Milliarden US-Dollar

Die Sony Interactive Entertainment kauft den Videospielentwickler Bungie Inc. Das Studio, das die "Destiny"- und "Halo"-Spiele entwickelt hat, wird dabei mit 3,6 Milliarden US-Dollar bewertet. Zur Nachricht

6. Daimler bennent sich in Mercedes-Benz um

Der Autohersteller Daimler AG wechselt am Dienstag seinen Namen und heißt dann Mercedes-Benz Group AG. Nach der Abspaltung des großen Lkw-Geschäfts von Daimler Truck wollen die Stuttgarter damit deutlich machen, dass sie sich auf Autos und Vans konzentrieren. Zur Nachricht

7. Fed-Mitglied: Zins-Erhöhung um halben Punkt "nicht bevorzugter" Schritt

Der Fed-Gouverneur Raphael Bostic zeigt sich skeptisch zu einer Zinserhöhung der US-Notenbank um gleich einen halben Prozentpunkt. Ein solcher Schritt im März "ist nicht meine bevorzugte geldpolitische Maßnahme", sagte der Chef des Bezirks Atlanta am Montag Yahoo Finance. Zur Nachricht

8. Tesla betreibt nun die produktivste Auto-Fabrik in den USA

Bloomberg vergleicht Produktionsdaten verschiedener Autofabriken von Fahrzeug-Herstellern in Nordamerika. Dabei schneidet besonders ein Werk des E-Auto-Produzenten Tesla gut ab. Das Unternehmen will seine Produktion aber noch weiter steigern. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen moderat

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel moderat gestiegen. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 89,49 US-Dollar. Das waren 23 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 25 Cent auf 88,40 Dollar.

10. Euro klar über 1,12 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstagmorgen klar über der Marke von 1,12 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1240 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch deutlich tiefer auf 1,1156 Dollar festgesetzt.

