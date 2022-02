DAX höher erwartet -- Nikkei schließt freundlich -- UBS steigert Gewinn 2021 überraschend stark -- Siltronic-Übernahme durch GlobalWafers geplatzt -- HeidelbergCement übertrifft Prognosen

Werbung

Der deutsche Leitindex wird am Dienstag mit Gewinnen erwartet. Der DAX zeigt sich vorbörslich mit einem Plus von 0,49 Prozent auf 15.548 Punkte, nachdem am Vortag zum Handelsschluss Gewinne von 0,99 Prozent auf 15.471,20 Punkte an der Kurstafel standen. Auch der TecDAX wird bei 3.471 Zählern mit einem Plus von 0,4 Prozent erwartet. Er hatte den Vortag 1,35 Prozent höher bei 3.458,08 Zählern beendet. Dank guter Vorgaben aus den USA dürfte der deutsche Markt höher in den Dienstagshandel gehen. Die jüngsten Kursrücksetzer haben inzwischen offenbar einige Schnäppchenjäger auf den Plan gerufen. Dennoch dürfte es auch zu Beginn des neuen Monats weiter volatil bleiben. "Die Investoren dürften noch eine Weile damit beschäftigt sein, die Folgen des bevorstehenden Zinserhöhungszyklus und einer Bilanzverkürzung der US-Notenbank für den Aktienmarkt abzuschätzen und entsprechend ihre Portfolios anzupassen", sagte Konstantin Oldenburger, Analyst beim Handelshaus CMC Markets, gegenüber der Nachrichtenagentur "Reuters".





An den europäischen Aktienmärkten dürfte es auch am Dienstag weiter aufwärts gehen. Der EuroSTOXX 50 gewinnt vorbörslich 0,6 Prozent auf 4.200 Indexpunkte hinzu. Am Montag legte er um 0,91 Prozent auf 4.174,60 Punkte zu. Auch am Dienstag dürfte sich die gute Stimmung in Europa dank starker Vorgaben fortsetzen. Neben einigen Unternehmensbilanzen dürfte sich die Aufmerksamkeit der Anleger am Dienstag auf die Einkaufsmanagerindizes richten. Veröffentlicht werden die Ergebnisse für den Industriesektor, der seit längerem unter teils erheblichen Lieferengpässen leidet. Zuletzt hatten sich die Schwierigkeiten jedoch etwas vermindert, was Hoffnungen auf eine durchgreifende Besserung in absehbarer Zeit genährt hat.





Zum Beginn der neuen Handelswoche ging es an den US-Börsen aufwärts. Der Dow Jones zeigte sich im Verlauf erneut volatil. Im späteren Verlauf übernahmen die Bullen das Ruder, der US-Leitindex verabschiedete sich 1,17 Prozent fester bei 35.131,46 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite gewann daneben 3,41 Prozent auf 14.239,88 Punkte. "Die Volatilität war in diesem Jahr bisher extrem hoch. Anleger sind besonders besorgt, weil die Zinserwartungen immer höher marschieren. Wir sehen in den USA definitiv, dass die Inflation sehr genau beäugt wird - man wird alles tun, was man kann", zitiert Dow Jones Newswires Portfolioverwalterin Louise Dudley von Federated Hermes.