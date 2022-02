NIO liefert im Januar rund ein Drittel mehr Fahrzeuge aus als im Vorjahr - NIO-Aktie im Plus

Aktien in diesem Artikel NIO 22,44 EUR

• NIO liefert im Januar 2022 rund ein Drittel mehr Fahrzeuge aus als im Vorjahreszeitraum• Erstes Firmware-Over-the-Air (FOTA)-Update außerhalb Chinas mit Aspen 3.0.5 NO• Ausbau des Strom-, Vertriebs- und Servicenetzes beschleunigt

Wie NIO bekannt gab, lieferte der chinesische Elektroautobauer im Januar dieses Jahres 9.652 Fahrzeuge aus - das sind 33,6 Prozent mehr als im Januar 2021. Aufgeteilt auf die Modelle waren es 1.531 Fahrzeuge des vollelektrischen SUVs ES8 mit sechs oder sieben Sitzen, 5.247 Einheiten der etwas kleineren Variante ES6 und 2.874 Einheiten des Elektro-Coupé EC6. Die kumulierten Auslieferungen des ES8, ES6 und EC6 erreichten laut NIO zum 31. Januar 2022 176.722 Fahrzeuge.

FOTA-Update

Daneben hat NIO im Januar 2022 Aspen 3.0.5 NO, das exklusiv für Norwegen entwickelt wurde, veröffentlicht. "Aspen ist das intelligente Betriebssystem von NIO-Fahrzeugen, das auf der NIO Technology Platform 1.0 (NT1.0) basiert", erklärt NIO in seiner Pressemitteilung. Aspen 3.0.5 NO, das für Benutzer auf dem lokalen Markt entwickelt wurde, markiere damit das erste Firmware-Over-the-Air (FOTA)-Update außerhalb Chinas. Bis zum 31. Januar 2022 hat NIO seinen Benutzern nach eigenen Angaben insgesamt über 1,3 Millionen Mal FOTA-Updates bereitgestellt und dabei 199 neue Funktionen und 401 Verbesserungen veröffentlicht.

Ausbau des Strom-, Vertriebs- und Servicenetzes

Darüber hinaus hat NIO, wie das Unternehmen in seiner Pressemitteilung schreibt, den Ausbau seines Strom-, Vertriebs- und Servicenetzes beschleunigt. So hat das Elektroauto-Startup bis zum 31. Januar 2022 836 Power Swap Stationen, 3.766 Power Chargers und 3.656 Destination Chargers gebaut. Daneben hat das Unternehmen 42 NIO Houses, 341 NIO Spaces, 55 NIO Service Center und 180 autorisierte Service Center in ganz China eröffnet. "Die Erweiterung der Infrastruktur dient als solide Grundlage, um den Benutzern kontinuierlich Erfahrungen zu bieten, die die Erwartungen übertreffen.", so NIO.

So reagiert die NIO-Aktie

Die NIO-Aktie gewann am Dienstag im Handel an der NYSE letztlich 1,35 Prozent auf 24,84 US-Dollar, nachdem sie im frühen Handel noch deutlich tiefer tendierte.

