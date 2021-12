Nach NIO-Day: So sieht Morgan Stanley die Zukunft der NIO-Aktie

Aktien in diesem Artikel NIO 26,80 EUR

• NIO stellt neues Modell vor• Morgan Stanley-Analyst erwartet hiervon einen positiven Impuls• Analysten mehrheitlich optimistisch zu NIO

NIO entwickelt sich zunehmend zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für Tesla. Zwar sind die Chinesen bei den Stückzahlen noch weit vom Platzhirsch entfernt, doch sie machen sich daran aufzuholen. So konnte NIO im November seine Auslieferungen gegenüber dem Vorjahresmonat mehr als verdoppeln und sogar einen neuen eigenen Rekord verzeichnen. Die zuvor spürbaren Probleme bei den Lieferketten und der Umstrukturierung von Fertigungslinie bekam man damit anscheinend in den Griff.

Zwei neue NIO-Modelle

Weitere gute Nachrichten erreichten Anleger beim NIO-Day am 18. Dezember 2021: Erwartungsgemäß kündigte NIO hierbei die Markteinführung seiner Premium-Elektrolimousine ET7 an. m 28. März 2022 soll es soweit sein. Diese Ankündigung helfe dabei, die Sorgen der Investoren in Bezug auf verzögerte Auslieferungen aufgrund von Flaschenhälsen bei den Zulieferungen zu mildern, erklärte dazu Morgan Stanley-Analyst Tim Hsiao laut "TipRanks".

Darüber hinaus wurde ein weiteres neues Modell enthüllt: Die preisgünstigere, elektrische Mittelklasse-Limousine ET5 soll im September 2022 auf den Markt kommen. Um den Preis noch weiter zu senken, soll die ET5 mit einer BaaS-Option (Battery-as-a-Service) angeboten werden. Bei diesem Geschäftsmodell wird die Batterie nicht verkauft, sondern zeit- und/oder nutzungsabhängig vermietet. Der Hersteller kann auf diese Weise die Nutzungsintensität und -dauer der Batterie soweit wie technisch möglich maximieren. Für den Endkunden bedeutet dies, dass der Kaufpreis für das Fahrzeug sinkt.

"Eine positive Kombination aus Reichweite, Innenraum, technische Ausstattung und Nutzen macht den ET5 zu einer attraktiven Wahl sowohl bei EV [Elektrofahrzeuge] als auch bei ICE [Verbrennern]" zog Tim Hsiao ein gutes Fazit zu dem neuen Modell.

Optimismus für NIO-Aktie

"Wir halten das Chance-Risiko-Verhältnis für attraktiv", erklärte Hsiao, der annimmt, dass sich die Präsentation des ET5 positiv auf die Marktstimmung zu NIO auswirken dürfte. "Allerdings könnten weitere positive Impulse in Zusammenhang mit NIOs Auslieferungszahlen, Facelifts bei bisherigen Modellen und beim operativen Erfolg in den nächsten Monaten erforderlich sein, um die Aktie nach oben zu treiben, denn die Erwartungen der Investoren waren vor dem NIO-Day gestiegen", sagte der Morgan Stanley-Analyst.

Dennoch bleibt Tim Hsiao ganz eindeutig ein NIO-Bulle. Er vergibt ein Overweight-Rating für die Aktie und sieht das Kursziel bei 66 Dollar. Damit würde sich der Aktienkurs (Stand vom 27.12.2021: 29,95 US-Dollar) mehr als verdoppeln. Auch die Mehrheit der anderen Experten ist optimistisch für NIO: Laut "TipRanks" wurden für die Aktie sieben weitere "Buy"- und ein "Hold"-Rating vergeben. Durchschnittlich würden die Analysten den NIO-Kurs in zwölf Monaten bei 60 US-Dollar sehen.

Redaktion finanzen.net

