Wikipedias Entscheidung zu NFTs versetzt die Krypto-Community in Aufruhr

• Gruppe Wikipedia-Autoren hat Mitte Januar darüber abgestimmt, ob NFTs als Kunst klassifiziert werden sollten oder nicht• Duncan Cock Foster: Wikipedia ist die "globale Quelle der Wahrheit" und der Ausschluss von der Liste ein "Desaster"• Wikipedia-Diskussion soll zu einem späteren Zeitpunkt neu aufgegriffen werden

Wikipedia führt Listen der teuersten Gemälde, Skulpturen und Fotografien, auch eine Liste der teuersten Bücher und Manuskripte und eine Liste der teuersten NFTs gibt es. Bei der Erstellung einer Wikipedia-Liste der teuersten Kunstwerke von noch lebenden Künstlern jedoch entschied eine Gruppe Wikipedia-Autoren, dass NFTs entgegen der Handhabung großer Zeitschriften wie der New York Times nicht als Kunst klassifiziert werden sollten.

Es handelte sich dabei um die sechs für die Erstellung der Liste zuständigen Autoren, die für die Klärung eines Streits um die Klassifizierung von NFTs Ende 2021 eine schriftliche, aber öffentlich einzusehende Diskussion starteten und Mitte Januar abschließend über die Thematik abstimmten. Dies ist bei Wikipedia dem Magazin artwork zufolge bei Klassifikationsuneinigkeiten üblich.

Es stellte sich schnell heraus, dass sich die Mehrheit der Autoren gegen eine Klassifizierung von NFTs als Kunst aussprach - obwohl auch Argumente für die Einstufung als Kunst genannt wurden. So schrieb etwa der Autor "jonas": "Wikipedia ist wirklich nicht dafür zuständig, zu entscheiden, was Kunst ist und was nicht, weswegen es deutlich einfacher wäre, NFTs - ob sie nun Kunst sind oder nicht - in die Liste aufzunehmen."

Duncan Cock Foster, Mitgründer der NFT-Plattform Nifty Gateway, versuchte Mitte Januar noch via Twitter, NFT-Fans zu mobilisieren, die Autoren vor der Abstimmung für eine Aufnahme von NFTs in die Liste der teuersten Kunstwerke noch lebender Künstler zu überzeugen. Wikipedia sei die "globale Quelle der Wahrheit" und der Ausschluss von NFTs von dieser Liste sei ein Desaster:

In order to prevent this from happening, the NFT community has to rally and let the Wikipedia editors know that NFTs are, in fact, art!



Digital artists have been fighting for legitimacy their whole lives. We can't let the Wikipedia editors set them back!