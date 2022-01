Microsoft & Co.: Diese drei Aktien empfiehlt Morgan Stanley zum Kauf

• Dividenden-Aktien rücken in den Anleger-Fokus• Morgan Stanley bewertet drei solche Aktien mit "Overweight"• Kursziele angehoben

Angesichts einer Inflation auf 31-Jahres-Hoch wächst der Druck auf die US-Notenbank, das Zinsniveau anzuheben. Auf solche Zinsänderungen reagieren jedoch die in den letzten Jahren besonders gut gelaufenen Tech-Aktien aufgrund ihres i.d.R. hohen Fremdfinanzierungsanteils besonders empfindlich.

Wie "MoneyWise" berichtet, werden vor diesem Hintergrund wieder solche Aktien interessant, die verlässlich eine solide Dividende an ihre Aktionäre ausschütten. So bewerte beispielsweise die US-Investmentbank Morgan Stanley drei solcher Dividenden-Aktien mit "Overweight".

Microsoft

Zwar sind Tech-Unternehmen üblicherweise nicht für ihre Dividende bekannt, doch der Software-Riese Microsoft sei auch von diesem Standpunkt aus betrachtet interessant. Denn dank seines starken und beständigen Cashflows und seiner gesunden Bilanz kann er seine Dividende regelmäßig erhöhen.

Als der US-Konzern im Jahr 2004 erstmals eine Quartalsdividende ausschüttete, erhielten die Anteilseiger gerade mal 8 Cents pro Aktie. Inzwischen können sich die Aktionäre schon über eine Quartalsdividende in Höhe von 62 Cents je Anteilschein freuen. Zwar belaufe sich die Dividendenrendite derzeit nur auf 0,8 Prozent, doch da die Ausschüttung zuletzt in zwölf aufeinanderfolgenden Jahren beständig erhöht wurde, sei das Microsoft-Papier dennoch attraktiv für einkommensorientierte Investoren, meint Jing Pan, ein Investment-Reporter von "MoneyWise", der früher als Research-Analyst gearbeitet hat.

Morgan Stanley habe kürzlich sein Overweight-Rating für Microsoft bekräftigt und das Kursziel für die Aktie auf 364 Dollar erhöht (Schlusskurs vom 28.01.2022: 308,26 Dollar).

Procter & Gamble

Procter & Gamble ist das Paradebeispiel einer Dividenden-Aktie. Auch im vergangenen Jahr hat der Konsumgüterkonzern seine Quartalsdividende um 10 Prozent angehoben - und markierte damit bereits das 65. Jahr in Folge, in dem die Auszahlung an die Aktionäre erhöht wurde.

Möglich ist dies durch die riesige Produktpalette des Konzerns, die in nahezu jedem Haushalt zu finden ist. Zu den 65 Marken von Procter & Gamble gehören so bekannte Namen wie Pampers, Ariel, Lenor, Gilette, Oral-B, Head & Shoulders, always und Meister Proper. Solche Produkte werden von den Verbrauchern regelmäßig gekauft, ganz gleich wie sich die Konjunktur entwickelt.

Laut "MoneyWise" beläuft sich die Dividendenrendite auf rund 2,4 Prozent. Außerdem habe Morgan Stanley das Kursziel für die P&G-Aktie im September auf 161 Dollar angehoben (Schlusskurs vom 28.01.2022: 160,50 Dollar).

MPLX

Ebenfalls interessant für einkommensorientierte Anleger sei die MPLX LP. Die von Marathon Petroleum gegründete diversifizierte Master Limited Partnership (MLP) betreibt Midstream-Energieinfrastruktur- und Logistikanlagen.

Zwar ist das Unternehmen bei weitem nicht so bekannt wie Microsoft oder P&G, doch erhalten Aktionäre eine Quartalsdividende von 70,5 Cents und kommen damit auf eine jährliche Rendite von 9,0 Prozent. Ferner spreche für die MPLX-Aktie, dass Morgan Stanley das Kursziel im November auf 37 Dollar erhöht hat (Schlusskurs vom 28.01.2022: 32,34 Dollar).

