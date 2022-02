Ausblick: T-Mobile US zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

T-Mobile US gibt am 02.02.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,125 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,600 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll T-Mobile US nach den Prognosen von 22 Analysten 21,04 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,34 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,25 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,65 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 80,26 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 68,40 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com