Tesla-Aktie zieht sichtlich an: Credit Suisse von Fundamentaldaten überzeugt

Aktien in diesem Artikel Tesla 820,00 EUR

10,69% Charts

News

Analysen

Anleger am US-amerikanischen Markt beäugen am Montag die Tesla-Aktie genau. Die Papiere werden im Handelsverlauf von einer Einschätzung der Credit Suisse deutlich nach oben geschickt.

So zeigte sich CS-Analyst Dan Levy in einer Kundennotiz nach dem jüngsten Ausverkauf der Anteilsscheine optimistisch gestimmt und nannte das aktuelle Kursniveau einen "attraktiven Einstiegspunkt". Die Fundamentaldaten seien "sehr vorteilhaft". So bestätigte Levy das bisherige Kursziel von 1.025 US-Dollar und stufte die Tesla-Aktie auf "outperform" nach oben.

An der US-Technologiebörse NASDAQ gewinnt die Tesla-Aktie daraufhin zeitweise 9,00 Prozent auf 922,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Tesla

Bildquellen: Andrei Tudoran / Shutterstock.com, Zhang Peng/LightRocket via Getty Images