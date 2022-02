Shop Apotheke & Zur Rose: Aktien von Online-Apotheken nach Rally unter Druck - Bericht zum E-Rezept

Dabei rutschten sie am Nachmittag mit 2,5 Prozent ins Minus, als es in einem Medienbericht hieß, es gebe nach wie vor keinen konkreten Zeitplan der Agentur Gematik, was die Erprobung des E-Rezeptes in Deutschland betrifft. Dieses gilt derzeit unter Börsianern als wichtiger Faktor für die Aktien der Online-Apotheke und des Konkurrenten Zur Rose . Dessen Papiere lagen zuletzt in Zürich in einer Gegenreaktion auf den zuletzt steilen Anstieg sogar mit 8,7 Prozent im Minus.

Am Morgen hatten die Titel von Shop Apotheke noch mit 116,30 Euro den höchsten Stand seit der Vorweihnachszeit nach einer Erholung um mehr als ein Viertel in den vergangenen Tagen erreicht. Jüngst machte den Anlegern eine Mitteilung von Gematik wieder Hoffnung, in die ursprünglich schon zum Jahreswechsel geplante Einführung des E-Rezept komme endlich Bewegung mit einer intensivierten Testphase. In einem neuen Bericht des Portals "Apotheke Adhoc" heißt es am Dienstag aber anders als damals diskutiert, für die testweise Abwicklung von 30 000 E-Rezepten gebe es noch keinen festen Zeitplan.

Ein Analyst reagierte in einem ersten Kommentar zurückhaltend auf den Inhalt des Berichts. Alexander Thiel von Jefferies Research verwies darauf, dass Gematik in ihrer damaligen Mitteilung nicht explizit die Ausführung von 30 000 E-Rezepten im ersten Quartal angepeilt habe, sondern für diese Zeit laut Mitteilung lediglich Qualitätskriterien definiert worden seien. Er sieht daher in der Kernaussage des Artikels zunächst keine wirkliche Neuigkeit.

