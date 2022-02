Porsche-Aktie freundlich: Porsche SE verkauft Mehrheit an PTV

Wie die Porsche Holding mitteilte, sollen die Mittel in weitere Beteiligungen im Mobilitäts- und Industrietechnologiesektor reinvestiert werden. Wie seit Oktober bekannt, wurden 60 Prozent an der PTV Planung Transport Verkehr AG an die britische Bridgepoint Advisers Limited veräußert. Die Transaktion sei nun abschließend genehmigt worden.

Die Aktie der Porsche SE steigt am Dienstag via XETRA zeitweise um 0,49 Prozent auf 82,80 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images