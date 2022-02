Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 1m69 Prozent tiefer bei 14.482 Punkten.

2. Börsen in Fernost tiefrot

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei am Dienstag 1,71 Prozent auf 26.449,61 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derweil 1,05 tiefer bei 3.453,90 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong büßt 2,83 Prozent auf 23.486,80 Zähler ein.

3. Ukraine-Krisen-Ticker: Russland befiehlt Entsendung von Truppen in die Ostukraine

Allen Warnungen des Westens zum Trotz hat der russische Präsident Wladimir Putin die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten der Ukraine befohlen. Zur Nachricht

4. Fresenius erneut mit Aufwärtstrend - FMC will zurück zu Gewinnwachstum - höhere Dividenden geplant

Der Gesundheitskonzern Fresenius und seine Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) wollen ihren Aktionären trotz der Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie eine höhere Dividende für das vergangene Jahr zahlen. Zur Nachricht

5. AUTO1 verpartnert sich mit Allane Mobility Group

AUTO1 erweitert sein Angebot durch eine Kooperation mit der Allane Mobility Group, der ehemaligen Sixt Leasing. Zur Nachricht

6. Allianz wirft nach Debakel zwei Hedgefonds-Manager raus

Die Allianz hat nach dem milliardenschweren Debakel mit Hedgefonds in den USA zwei Manager entlassen. Zur Nachricht

7. BioNTech und Medigene arbeiten bei der Entwicklung von Krebsimmuntherapien zusammen

Die beiden deutschen Biotechunternehmen BioNTech und Medigene wollen bei der Entwicklung von Krebsimmuntherapien zusammenarbeiten. Zur Nachricht

8. HSBC mit Gewinnsprung im vierten Quartal

Die HSBC Holdings hat im vierten Quartal dank steigender Einnahmen mehr als dreimal so viel verdient wie im Vorjahr. Zur Nachricht

9. Goldpreis: Marke von 1.900 Dollar deutlich überwunden

Nach der jüngsten Verschärfung der Russland-Krise überwand der Goldpreis die Marke von 1.900 Dollar relativ deutlich.

10. Euro nach Berg- und Talfahrt stabil

Der Euro hat sich am Dienstag nach der Berg- und Talfahrt zu Wochenbeginn zunächst nur wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung Euro rutschte am Morgen zeitweise unter 1,13 US-Dollar und wurde zuletzt bei 1,1309 Dollar gehandelt. Dies entspricht in etwa dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Montag auf 1,1338 (Freitag: 1,1354) Dollar festgesetzt.

