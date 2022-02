Ukraine-Krise eskaliert: DAX bricht vorbörslich ein -- Asiens Märkte tiefrot -- Russland befiehlt Entsendung von Truppen in die Ostukraine -- Fresenius steigert Umsatz -- HSBC mit Gewinnsprung

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt dürfte im Sog der Ukraine-Krise den Dienstaghandel mit dunkelroten Vorzeichen beginnen. Der DAX gibt vorbörslich sehr deutlich nach. Auch der TecDAX wird mit großen Verlusten erwartet. Eine neue Eskalationsstufe wurde im Ukraine-Konflikt erreicht: So befahl Russlands-Präsident Putin die Entsendung von Truppen in die Ostukraine. Sie sollen in den selbst ernannten "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk für "Frieden" sorgen, so heißt es in dem Dekret, welches Putin am Montagabend unterschrieb. Der Präsident erkannt außerdem die beiden von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete als unabhängige Staaten an.





An den europäischen Märkten dürfte es am Dienstag tief abwärts gehen. Der EuroSTOXX 50 fällt vorbörslich tief auf rotes Terrain. Die Kriegsangst geht um in der Welt. Präsident Putin hat die Entsendung von Truppen in die Ostukraine angeordnet, um dieser zum Frieden zu verhelfen, wie er es im Dekret, welches er am Montagabend unterzeichnete, formulierte. Darüber hinaus erkannte er die beiden selbst ernannten "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten an.





An der Wall Street bleiben die Börsen nach dem Wochenende feiertagsbedingt geschlossen. In den USA findet am Montag wegen des nationalen Feiertags "Washington's Birthday" kein Börsenhandel statt. Zuletzt hatte der Dow Jones am Freitag einen Verlust von 0,68 Prozent verbucht und bei 34.079,18 Zählern geschlossen. Mit dem Techwerteindex NASDAQ Composite war es vor dem Wochenende stärker bergab gegangen. Er war um 1,23 Prozent auf 13.548,07 Punkte abgerutscht. Vor dem langen Wochenende mit der feiertagsbedingten Pause am Montag schwand die Risikoneigung. Teilnehmer sprachen von einem nervösen Geschäft inmitten immer neuer Hiobsbotschaften rund um den Krisenherd Ukraine. Aufgeschreckt wurden Anleger von Meldungen über anhaltende Kämpfe in der Ostukraine. Die russischen Separatisten hatten nach eigenen Angaben damit begonnen, Zivilisten aus der umkämpften Region nach Russland zu bringen. Dieser Schritt könnte Russland als Vorwand für einen Einmarsch in die Ukraine dienen, hieß es im Handel. Auch das Weiße Haus warnte erneut vor einem "unmittelbar bevorstehenden Einmarsch" russischer Truppen in der Ukraine. Ein Krieg zwischen der Ukraine und Russland könnte die erhöhte Inflation in den entwickelten Volkswirtschaften verlängern, da die Versorgung mit wichtigen Rohstoffen unterbrochen werde, so Portfolioverwalter Hani Redha von Pinebridge Investments. Russland ist einer der weltweit größten Öllieferanten, der größte Weizenexporteur und ein wichtiger Produzent von Metallen wie Palladium, Aluminium und Nickel. "Die Inflation ist wirklich die große Frage, die bestimmen wird, wie sich die Märkte entwickeln", sagte Redha. Die beiden US-Notenbanker Charles Evans (Chicago) und John Williams (New York) hatten sich wegen der Inflation indes klar zugunsten baldiger Zinserhöhungen ausgesprochen.