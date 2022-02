Trotz schwierigem Umfeld: ARK hält an seiner Strategie fest

• ARK Innovation setzt auch weiter auf unprofitable Unternehmen• Cathie Wood sieht steigende Zinsen nicht als Belastung für ihre Investments• Die Star-Investorin setzt weiterhin auf Disruption und Innovation

Star-Investorin Cathie Wood wird häufig in einem Atemzug mit Investment-Guru Warren Buffett genannt. Mit ihrem Flaggschiff-Produkt, dem ARK Innovation ETF, setzt sie auf Titel, die sie für das "next big thing" hält. In Zeiten niedriger Zinsen war sie damit äußerst erfolgreich. Doch nun ändert sich das Umfeld.

Geldpolitik im Fokus

Eine starke Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen sowie Engpässe in den globalen Lieferketten nach der Corona-Krise lassen die Inflation derzeit aus dem Ruder laufen. So erreichte in den USA die Inflationsrate im Januar mit 7,5 Prozent den höchsten Wert seit Februar 1982. Dies hat den Druck auf die Notenbank, die eigentlich nur einen Zielwert von 2 Prozent anpeilt, nochmal deutlich erhöht. Zahlreiche Marktbeobachter rechnen nun damit, dass die Fed im März sogar eine große Leitzinserhöhung um 50 Basispunkte beschließen wird.

Dass es in diesem Jahr mehrere Zinserhöhungen geben wird, darüber sind sich die Marktteilnehmer einig, die Frage ist nur, wie viele es letztlich sein werden. Eine solche straffere Geldpolitik der Währungshüter hat aber beträchtliche Auswirkungen auf den Aktienmarkt, denn mit steigenden Zinsen gewinnen festverzinsliche Anlagen an Attraktivität gegenüber Aktien. Zudem steigen dadurch die Kreditkosten der Unternehmen. In der Regel trifft dies Techwerte besonders hart, denn sie sind meist stärker mit Fremdkapital finanziert.

ARK Invest erwirbt weitere Wachstums-Titel

Trotz dieses sich verdüsternden Umfelds kauft ARK weiter Aktien von größtenteils noch unprofitablen Unternehmen. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, hat der ARK Innovation ETF in den ersten beiden Februarwochen High-Growth-Aktien im Wert von über 400 Millionen US-Dollar zugekauft, darunter Papiere von Roblox, Block und Robinhood - obwohl die Aktienkurse aller drei Unternehmen in den ersten sechs Wochen dieses Jahres um mindestens 25 Prozent eingebrochen sind.

Cathie Wood: Potential, die Welt zu verändern

Cathie Wood jedoch ist überzeugt, dass die Unternehmen, in die sie investiert, das Potential haben, die Welt zu verändern. Deshalb lässt sie sich von steigenden Zinsen nicht verunsichern, auch wenn sie inzwischen auch Kritik für ihre Entscheidungen erntet: "Auch heute noch sehen wir die Dinge etwas verschieden von vielen anderen da draußen, insbesondere in Bezug auf Inflation, Zinsen, aber vor allem Innovation", erklärte Wood in einer Videobotschaft an Investoren.

Nach Meinung von Wood stellen steigende Anleiherenditen eher ein Problem für gereifte Wachstums-Aktien dar, aber weniger für die "Super-Wachstums-Unternehmen", welche sie bevorzugt. Sie verglich die derzeitige Situation mit den frühen 2000er Jahren und verwies darauf, dass Amazon zweistellige jährliche Umsatzsteigerungen erzielen konnte.

An ihre Kritiker gerichtet erklärte die Star-Investorin, dass man Disruption nicht unterschätzen sollte. "Ich denke die Geschichte hat uns gelehrt, nicht gegen Innovationen zu wetten", so Wood.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Block (ex Square) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Block (ex Square) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Block (ex Square)

Bildquellen: Cindy Ord/Getty Images for Bloomberg Businessweek, viewimage / Shutterstock.com