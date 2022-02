AstraZeneca-Aktie dennoch belastet: AstraZeneca und Daiichi erreichen mit Krebsmittel Studienziel

"Die Resultate der Testreihe Destiny-Breast04 zeigen, dass Enhertu (Trastuzumab Deruxtecan) eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung des progressionsfreien Überlebens und des Gesamtüberlebens bei Patienten mit inoperablem und/oder metastasiertem Brustkrebs mit niedrigem HER2-Score unabhängig vom Hormonrezeptor-Status im Vergleich zur Chemotherapie aufweist, teilten die beiden Pharmakonzerne mit.

Das Arzneimittel ist bereits in über 40 Ländern zugelassen. Es darf aber nur angewendet werden, wenn nachgewiesen wurde, dass der Krebs HER2 überexprimiert. Das heißt, der Krebs bildet auf der Oberfläche der Tumorzellen in großen Mengen ein Protein, das als HER2 bezeichnet wird, und dazu führt, dass die Tumorzellen schneller wachsen. Enhertu wird laut AstraZeneca bislang allein bei Patienten eingesetzt, die zwei oder mehr gegen HER2 gerichtete Behandlungen erhalten haben.

Zu den jüngsten Studienergebnissen sagte Susan Galbraith, Executive Vice President im Bereich Oncology R&D bei AstraZeneca, die Klassifizierung und Behandlung von Brustkrebs könnte nun neu gestaltet werden. Eine HER2-gerichtete Therapie habe noch nie zuvor einen Nutzen bei Patienten mit HER2-niedrigem metastasierendem Brustkrebs gezeigt, so Galbraith.

Trastuzumab, ein monoklonaler Antikörper, der an HER2 bindet, das in großen Mengen auf einigen Krebszellen zu finden ist. Durch die Bindung an HER2 aktiviert Trastuzumab Zellen des Immunsystems, die dann die Krebszellen abtöten. Trastuzumab verhindert auch, dass HER2 das Wachstum von Krebszellen anregt. Etwa ein Viertel aller Mammakarzinome überexprimiert HER2.

