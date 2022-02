Telekom-Aktie dennoch niedriger: Bernstein sieht noch Luft nach oben

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Russland entsendet Truppen in Ostukraine: DAX pendelt um Nulllinie -- Munich Re hebt Dividende an -- Fresenius steigert Umsatz -- VW plant Porsche-IPO -- HSBC im Fokus

Nikola holt Ex-Opel-Chef Lohscheller an Bord. Scholz beschließt Stopp für Nord Stream 2. BioNTech und Medigene arbeiten bei der Entwicklung von Krebsimmuntherapien zusammen. EU startet Beratungen über neue Russland-Sanktionen. Russische Aktienmärkte in Aufruhr. VW will begrenzt einstellen - 'Viele Hausaufgaben' im Job-Wandel. FMC plant Rückkehr zu Gewinnwachstum. Allianz wirft nach Debakel zwei Hedgefonds-Manager raus.