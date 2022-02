HSBC-Aktie: HSBC mit Gewinnsprung im vierten Quartal

Der Nettogewinn stieg von 562 Millionen US-Dollar auf 1,79 Milliarden Dollar. Das Jahresviertel war nach Angaben der Bank, die ihren Geschäftsschwerpunkt in Asien hat, eines der stärksten Quartale seit Beginn der Pandemie. Die Erträge stiegen um 2 Prozent auf 11,99 Milliarden Dollar, was vor allem auf die positive Entwicklung im kommerziellen Bankgeschäft, unter anderem mit Kreditprodukten und Finanzdienstleistungen, zurückzuführen ist.

Im laufenden Jahr rechnet die Bank mit einem mittleren einstelligen Wachstum im Kreditbereich dank der Pläne der Zentralbanken zur Erhöhung der Zinsen. "Unsere Aussichten für den Nettozinsertrag sind nun deutlich positiver", erklärte die HSBC. Für das Jahr 2023 strebe das Unternehmen nun eine Eigenkapitalrendite von mindestens 10 Prozent an, das liege über der früheren Schätzung, sollten die Leitzinsen - wie im Konsens - erwartet klettern.

Die Bank warnte jedoch vor verbleibenden Risiken, insbesondere in China, einem ihrer wichtigsten Märkte. "Angesichts der jüngsten Entwicklungen im gewerblichen Immobiliensektor Chinas besteht weiterhin Unsicherheit, während der Inflationsdruck in vielen unserer Märkte anhält", so die Bank.

Von Yifan Wang

LONDON (Dow Jones)

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com