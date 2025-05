HSBC plant 200 Neueinstellungen bei britischer Vermögensverwaltung

Von Kristen McGachey

DOW JONES--Die HSBC will in diesem Jahr 200 neue Mitarbeiter für ihr Vermögensverwaltungsgeschäft in Großbritannien einstellen, auch wenn CEO Georges Elhedery im Rahmen einer tiefgreifenden Umstrukturierung andere Bereiche verkleinert hat. Damit will die britische Bank ihr 400-köpfiges Team von Kundenbetreuern und Vermögensverwaltern bis Ende des Jahres um die Hälfte aufstocken, um ihr Ziel zu erreichen, zu den fünf größten Anbietern aufzusteigen und das verwaltete Vermögen bis 2028 auf 100 Milliarden Dollar zu verdoppeln.

Die Bank positioniere sich damit als "ganzheitliches Finanzplanungsunternehmen", sagte Christopher Dean, Managing Director of Wealth, Premier and Personal Banking bei HSBC UK, Financial News.

CEO Elhedery, der seit September im Amt ist, hat eine umfassende Restrukturierung des Konzerns angestoßen und will 1,8 Milliarden Dollar an Kosten einsparen, vor allem durch eine Senkung der Personalkosten um 8 Prozent. Hunderte von Stellen wurden bereits gestrichen und Geschäftseinheiten wie die M&A- und Equity-Capital-Markets-Abteilung der HSBC in Großbritannien und Europa geschlossen. Die Bank hat in diesem Jahr Abfindungskosten in Höhe von 200 Millionen Dollar zu tragen.

Die Vermögensverwaltung ist einer der wenigen Bereiche, dessen Mitarbeiter von dem Rotstift bisher weitgehend verschont geblieben sind. Auch für das Private-Banking-Team in Großbritannien hat die Bank neue Mitarbeiter eingestellt, wenn auch nicht in demselben Umfang wie in der allgemeinen Vermögensverwaltung.

Laut Dean plant die HSBC, das britische Vermögensverwaltungsgeschäft vorerst organisch auszubauen. Die Bank wolle etwa Kapital aus denjenigen Kunden schlagen, die zwar eine Bankkonto bei der HSBC haben, aber derzeit keine Finanzberatung bei der Bank in Anspruch nehmen.

