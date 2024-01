Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX dürfte seine Vortagesverluste am Dienstag ausweiten.

Der DAX verliert rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,9 Prozent auf 16.553,83 Punkte.

2. Börsen in Fernost mit Abgaben

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor in Tokio schlussendlich 0,79 Prozent auf 35.619,18 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland büßt der Shanghai Composite derzeit noch 0,25 Prozent ein auf 2.879,10 Zähler. Der Hang Seng muss unterdessen 2,14 Prozent auf 15.868,86 Einheiten abgeben.

3. HUGO BOSS-Aktie: HUGO BOSS erreicht 2023 eigene Ziele

HUGO BOSS hat vergangenes Jahr wie erwartet das operative Ergebnis überproportional zum Umsatz gesteigert und dabei von Zuwächsen in allen Regionen profitiert. Zur Nachricht

4. Apple schaltet bei Apple Watches in den USA Funktion zur Messung des Blutsauerstoffgehalts ab

Apple schaltet in neuen Computer-Uhren in den USA die Funktion zur Messung des Blutsauerstoffgehalts ab, um die Geräte nach einem verlorenen Patentverfahren weiter verkaufen zu können. Zur Nachricht

5. Drägerwerk-Aktie: Drägerwerk plant deutliche Dividendenerhöhung

Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk will nach einem deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg die Dividende kräftig erhöhen. Zur Nachricht

6. LSE-Aktie: Protestgruppe wollte offenbar Handel an Londoner Börse stören

Britische Ermittler werfen einem 31-Jährigen vor, eine pro-palästinensische Störaktion an der London Stock Exchange (LSE) geplant zu haben. Zur Nachricht

7. Fraport-Aktie: Flughafen Frankfurt setzt Aufwärtstrend 2023 fort

Der Frankfurter Flughafen hat im vergangenen Jahr insgesamt rund 59,4 Millionen Fluggäste abgefertigt. Zur Nachricht

8. Anleger gegen VW - Ex-Konzernchef Diess als Zeuge vor Gericht

Er war noch neu bei Volkswagen), als die Dieselaffäre 2015 aufflog: Der frühere VW-Vorstandschef Herbert Diess soll am Dienstag (10.00 Uhr) vor Gericht zu dem Skandal beim Wolfsburger Autobauer aussagen. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 78,12 US-Dollar. Das waren drei Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fiel um 30 Cent auf 72,38 Dollar.

10. Euro fällt in Richtung 1,09 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag nachgegeben und ist in Richtung der Marke von 1,09 US-Dollar gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0915 Dollar und damit knapp einen halben Cent weniger als in der Nacht zuvor.