Börsen in Fernost tiefer -- Drägerwerk plant deutliche Dividendenerhöhung -- Kühne + Nagel-Aktie: Chefwechsel bei Holdinggesellschaft von Milliardär Klaus-Michael Kühne

Der deutsche Leitindex bewegte sich am Montag ins Minus. Der DAX notierte zur Startglocke noch etwas höher, fiel anschließend jedoch in die Verlustzone zurück, wo er den Tag auch 0,49 Prozent niedriger bei 16.622,22 Punkten beendete. Der TecDAX ging bereits etwas tiefer in die Sitzung. Auch im Anschluss gab er nach. Sein Schlussstand: 3.254,45 Zähler (-0,6 Prozent). Der DAX begann die Woche etwas leichter. Die positive Überraschung bei den Erzeugerpreisen in den USA am Ende der vergangenen Woche hatte die Stimmung an den Börsen zunächst verbessert. Im weiteren Verlauf ging es jedoch verhalten weiter. Am Montag wurden die Zahlen zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des vergangenen Jahres vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) verzeichnete das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang um 0,3 Prozent, nachdem es im Jahr 2022 um 1,8 Prozent angestiegen war. Dies stellt den ersten Rückgang des BIP seit dem Jahr 2020 dar. Damit befindet sich Deutschland in einer technischen Rezession, da dies bereits das zweite Quartal mit rückläufiger Wirtschaftsleistung in Folge darstellt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich am Montag leichter. Der EURO STOXX 50 ging minimal stärker in den Handel, fiel im weiteren Sitzungsverlauf jedoch auf rotes Terrain zurück. Er beendete den Tag letztlich 0,57 Prozent tiefer bei 4.454,68 Zählern. Am Montag verzeichneten die meisten europäischen Aktienmärkte moderate Verluste. Zum Wochenbeginn blieb der Handel impulsarm, da in den USA der "Martin-Luther-King-Day" gefeiert wird. Die US-Börsen werden daher erst am Dienstag öffnen und dabei den Fokus auf weitere Quartalsbilanzen großer Banken legen. In der kommenden Woche werden Impulse von der Berichtssaison erwartet, wobei 23 Unternehmen aus dem S&P-500 laut Deutsche Bank ihre Finanzergebnisse präsentieren, während im europäischen Stoxx-600 fünf Konzerne ihre Zahlen veröffentlichen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken