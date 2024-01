Goldman Sachs-Aktie an der NYSE vorbörslich in Grün: Goldman Sachs beim Gewinn über Erwartungen

Trotz hoher Kosten

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat im Schlussquartal 2023 trotz unerwartet hoher Kosten überraschend viel Gewinn gemacht.

Unter dem Strich fuhr das Geldhaus einen auf die Aktionäre entfallenden Gewinn von 1,9 Milliarden US-Dollar (1,7 Mrd Euro) ein, wie es am Dienstag in New York mitteilte. Das war gut die Hälfte mehr als ein Jahr zuvor und auch mehr, als Experten zuvor geschätzt hatten. Während die Zinserträge um gut ein Drittel zurückgingen und auch das Investmentbanking sowie das Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen weniger abwarfen, verdiente Goldman Sachs vor allem in der Vermögensverwaltung und mit dem Aktienhandel deutlich mehr. Das machte die um fünf Prozent gestiegenen Gesamtkosten wett.

Die Aktie legt an der NYSE vorbörslich zeitweise um 1,39 Prozent auf 383,00 US-Dollar zu, weil der Konzern auch bei den Gesamterträgen besser abschnitt als gedacht.

