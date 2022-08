Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten zum Marktgeschehen

Der DAX dürfte am Dienstag einen Erholungsversuch unternehmen, nachdem er zum Wochenbeginn nachgegeben hatte. In vorbörslichen Indikationen gewinnt das Börsenbarometer 0,54 Prozent auf 12.963 Punkte.

2. Börsen in Fernost uneins

Am Dienstag zeigen sich die asiatischen Börsen mit gemischten Vorzeichen. In Tokio geht es für den Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 1,14 Prozent nach oben auf 28.197 Punkte. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen zur gleichen Zeit 0,64 Prozent auf 3.220 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong weist derweil bei 19.855 Indexpunkten einen Verlust von 0,84 Prozent auf.

3. ADLER macht keinen Dividendenvorschlag - Verlust im Halbjahr

Der angeschlagene Immobilienkonzern ADLER Group hat im ersten Halbjahr aufgrund von Wertberichtigungen rote Zahlen geschrieben. Unter dem Strich summierte sich der Verlust auf 604,4 Millionen Euro. Zur Nachricht

4. Deutsche Post arbeitet mit Web.de und GMX beim digitalen Briefversand zusammen

Inhaber eines E-Mail-Kontos bei den 1&1-Diensten GMX und Web.de können künftig herkömmliche Briefe auf Papier aus einem neuen Online-Office heraus versenden. Die Dokumente lassen sich mit der Funktion "Als Brief versenden" an die Deutsche Post übermitteln. Zur Nachricht

5. Inflation weiter auf hohem Niveau - Anstieg im Herbst erwartet

Seit Monaten hält sich die allgemeine Teuerungsrate hartnäckig über der Marke von sieben Prozent, auch wenn es zuletzt dank staatlicher Entlastungen etwas Entspannung gab. Im Herbst könnte die Inflation in Deutschland allerdings bereits wieder steigen. Zur Entwicklung der Inflationsrate im August gibt das Statistische Bundesamt an diesem Dienstag (14.00 Uhr) eine erste Schätzung ab. Zur Nachricht

6. Bulgarien in Verhandlungen mit GAZPROM über Wiederbelebung von Gasvertrag

Bulgarien hat zur Bewältigung der Gasknappheit Gespräche mit dem russischen Staatskonzern GAZPROM zur Wiederbelebung eines Vertrags aufgenommen. Zur Nachricht

7. BASF kündigt 'Fackeltätigkeit' im Werksteil Nord an

Beim Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen kann es in den nächsten Tagen Feuerschein, Lärm und Gerüche geben. Grund sei das Wiederanfahren verschiedener Anlagen im Werksteil Nord, teilte der Konzern mit. Zur Nachricht

8. Syngenta steigert Betriebsgewinn um ein Drittel

Der Agrarchemiekonzern Syngenta Group hat den Umsatz mit Pflanzenschutzmitteln und Saatgut im ersten Halbjahr um ein Viertel auf 18,1 Milliarden Dollar gesteigert. Der operative Gewinn (Ebitda) legte 32 Prozent auf 3,5 Milliarden Dollar zu. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise präsentieren sich am Dienstagmorgen mit relativ stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,17 auf 96,84 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,45 auf 102,48 Dollar zurückfiel.

10. Euro pendelt um Parität zum Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung in etwa einen US-Dollar, sie pendelte also um die Parität zur US-Währung. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 0,9986 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: Tsyhun / Shutterstock.com